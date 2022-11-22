Минобороны РФ рассказало о зачистке ДНР от ВСУ

22 ноября 2022 в 15:42 Размер текста - 17 +

Минобороны рассказали об успехах российской армии по уничтожению ВСУ на территории ДНР Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия за сутки уничтожила более 120-ти бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Всего за сутки на Донецком направлении уничтожено более 120-ти украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей противника», — пояснили в ведомстве в ходе брифинга. Также на Южно-Донецком направлении были уничтожены механизированная бригады украинский бойцов и три разведывательные группы в районе населенного пункта Павловка. Кроме того, были уничтожены различные виды техники. Помимо этого, были уничтожены 11 пунктов управления ВСУ на территории Донецкой народной республики (ДНР). Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель — защита мирного населения Донбасса.

Российская армия за сутки уничтожила более 120-ти бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Всего за сутки на Донецком направлении уничтожено более 120-ти украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей противника», — пояснили в ведомстве в ходе брифинга. Также на Южно-Донецком направлении были уничтожены механизированная бригады украинский бойцов и три разведывательные группы в районе населенного пункта Павловка. Кроме того, были уничтожены различные виды техники. Помимо этого, были уничтожены 11 пунктов управления ВСУ на территории Донецкой народной республики (ДНР). Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель — защита мирного населения Донбасса.