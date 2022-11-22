Минобороны РФ рассказало о зачистке ДНР от ВСУ

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины, спецназ украины
Минобороны рассказали об успехах российской армии по уничтожению ВСУ на территории ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия за сутки уничтожила более 120-ти бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Всего за сутки на Донецком направлении уничтожено более 120-ти украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей противника», — пояснили в ведомстве в ходе брифинга. Также на Южно-Донецком направлении были уничтожены механизированная бригады украинский бойцов и три разведывательные группы в районе населенного пункта Павловка.

Кроме того, были уничтожены различные виды техники. Помимо этого, были уничтожены 11 пунктов управления ВСУ на территории Донецкой народной республики (ДНР).

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель — защита мирного населения Донбасса.

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Российская армия за сутки уничтожила более 120-ти бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Всего за сутки на Донецком направлении уничтожено более 120-ти украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей противника», — пояснили в ведомстве в ходе брифинга. Также на Южно-Донецком направлении были уничтожены механизированная бригады украинский бойцов и три разведывательные группы в районе населенного пункта Павловка. Кроме того, были уничтожены различные виды техники. Помимо этого, были уничтожены 11 пунктов управления ВСУ на территории Донецкой народной республики (ДНР). Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель — защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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