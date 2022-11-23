Лукашенко призвал оперативнее перебрасывать войска через границы ОДКБ

Государствам-членам ОДКБ нужно упростить перемещение вооруженных контингентов организации по своей территории. Об этом на заседании ОДКБ заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Нужно рассмотреть процедуру упрощения перемещения контингентов сил ОДКБ через территории государств-членов организации. Сейчас приходится это сутками согласовывать, а оперативность переброски войск — залог успеха любой военной и миротворческой операции», — заявил Лукашенко. Трансляция заседания ведется на сайте ОДКБ.
Он также отметил, что под председательством Белоруссии в ОДКБ планируется рассмотреть и усовершенствовать механизмы решения конфликтных ситуаций без военной силы. «Шире использовать гибкий политический инструментарий, мягкую силу, которую активно использует Запад, — мониторинг, наблюдение на местах и консультации», — заявил Лукашенко.
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Государствам-членам ОДКБ нужно упростить перемещение вооруженных контингентов организации по своей территории. Об этом на заседании ОДКБ заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Нужно рассмотреть процедуру упрощения перемещения контингентов сил ОДКБ через территории государств-членов организации. Сейчас приходится это сутками согласовывать, а оперативность переброски войск — залог успеха любой военной и миротворческой операции», — заявил Лукашенко. Трансляция заседания ведется на сайте ОДКБ. Он также отметил, что под председательством Белоруссии в ОДКБ планируется рассмотреть и усовершенствовать механизмы решения конфликтных ситуаций без военной силы. «Шире использовать гибкий политический инструментарий, мягкую силу, которую активно использует Запад, — мониторинг, наблюдение на местах и консультации», — заявил Лукашенко.