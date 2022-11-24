24 ноября 2022

Пермяки лишились автомобилей за долги по услугам ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
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ФСИН. Москва, фсин россии, фсин, федеральная служба судебных приставов
Если пермяки оплатят долг — приставы вернут автомобили Фото:

Судебные приставы арестовали автомобили двух пермяков из-за долгов за тепло и электроэнергию. Информация об этом появилась на сайте судебных приставов по Пермскому краю.

«В Свердловском районе г. Перми судебные приставы провели очередной рейд по взысканию с граждан долгов за электроэнергию и тепло. По итогам мероприятия были арестованы автомобили неплательщиков марки „Ford Focus“ и „Chevrolet Lanos“, которые будут реализованы в счет погашения задолженностей», — сказано на сайте.

У одного из пермяков задолженность в размере 64 тысяч рублей, у второго — 183 тысячи. Если должники оплатят долги, то транспортные средства им вернут.

Ранее URA.RU сообщало, что судебные приставы арестовали автомобиль у пермяка, накопившего 174 административных штрафа за нарушение правил дорожного движения. Штрафы мужчина не оплачивал, в результате накопил долг на общую сумму в 137 тысяч рублей.

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Судебные приставы арестовали автомобили двух пермяков из-за долгов за тепло и электроэнергию. Информация об этом появилась на сайте судебных приставов по Пермскому краю. «В Свердловском районе г. Перми судебные приставы провели очередной рейд по взысканию с граждан долгов за электроэнергию и тепло. По итогам мероприятия были арестованы автомобили неплательщиков марки „Ford Focus“ и „Chevrolet Lanos“, которые будут реализованы в счет погашения задолженностей», — сказано на сайте. У одного из пермяков задолженность в размере 64 тысяч рублей, у второго — 183 тысячи. Если должники оплатят долги, то транспортные средства им вернут. Ранее URA.RU сообщало, что судебные приставы арестовали автомобиль у пермяка, накопившего 174 административных штрафа за нарушение правил дорожного движения. Штрафы мужчина не оплачивал, в результате накопил долг на общую сумму в 137 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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