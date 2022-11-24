Пермяки лишились автомобилей за долги по услугам ЖКХ

25 ноября 2022 в 10:42 Размер текста - 17 +

Если пермяки оплатят долг — приставы вернут автомобили Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Судебные приставы арестовали автомобили двух пермяков из-за долгов за тепло и электроэнергию. Информация об этом появилась на сайте судебных приставов по Пермскому краю. «В Свердловском районе г. Перми судебные приставы провели очередной рейд по взысканию с граждан долгов за электроэнергию и тепло. По итогам мероприятия были арестованы автомобили неплательщиков марки „Ford Focus“ и „Chevrolet Lanos“, которые будут реализованы в счет погашения задолженностей», — сказано на сайте. У одного из пермяков задолженность в размере 64 тысяч рублей, у второго — 183 тысячи. Если должники оплатят долги, то транспортные средства им вернут. Ранее URA.RU сообщало, что судебные приставы арестовали автомобиль у пермяка, накопившего 174 административных штрафа за нарушение правил дорожного движения. Штрафы мужчина не оплачивал, в результате накопил долг на общую сумму в 137 тысяч рублей.

Судебные приставы арестовали автомобили двух пермяков из-за долгов за тепло и электроэнергию. Информация об этом появилась на сайте судебных приставов по Пермскому краю. «В Свердловском районе г. Перми судебные приставы провели очередной рейд по взысканию с граждан долгов за электроэнергию и тепло. По итогам мероприятия были арестованы автомобили неплательщиков марки „Ford Focus“ и „Chevrolet Lanos“, которые будут реализованы в счет погашения задолженностей», — сказано на сайте. У одного из пермяков задолженность в размере 64 тысяч рублей, у второго — 183 тысячи. Если должники оплатят долги, то транспортные средства им вернут. Ранее URA.RU сообщало, что судебные приставы арестовали автомобиль у пермяка, накопившего 174 административных штрафа за нарушение правил дорожного движения. Штрафы мужчина не оплачивал, в результате накопил долг на общую сумму в 137 тысяч рублей.