Медведев: для России исключительно важна позиция КНДР по СВО

Для России исключительно важна позиция КНДР по поводу специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Москва придает большое значение инициативам главы Северной Кореи Ким Чен Ына, направленным на развитие двусторонних отношений между Россией и КНДР.
