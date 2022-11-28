Пермский СПИД-центр раскрыл, где больше всего заболевших ВИЧ

Три пермские территории стали антилидерами по числу заболевших ВИЧ

В Прикамье свыше 45 тысяч жителей имеют положительный ВИЧ-статус Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Краснокамский, Березниковский и Кизеловский городские округа Пермского края стали антилидерами по количеству ВИЧ-инфицированных. Информация представлена на сайте краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. В ней отражены данные за первые полгода.

«Краснокамский городской округ: 2 526 случаев (на 100 тыс. населения); Березниковский городской округ: 4620 случаев; Кизеловский городской округ: 449 случаев», — указано в статистическом анализе. В пятерку территорий, где больше всего ВИЧ-инфицированных, также вошли Лысьвенский и Нытвенский городские округа (1738 и 884 случая).

При этом три из пяти указанных выше округов (Кизеловский, Лысьвенский, Нытвенский) также вошли в число территорий-антилидеров, где в текущем году зарегистрировано больше всего новых случаев инфицирования ВИЧ (на 100 тыс. населения).

Всего в Прикамье насчитывается 45 039 жителей, в том числе 416 детей, имеющих положительный статус ВИЧ. По данным пермского краевого СПИД-центра, количество заболевших по итогам девяти месяцев текущего года снизилось по сравнению с прошлым годом на 6,6%. «Связано это с увеличением охвата скрининговыми исследованиями населения. При этом удельный вес детей с ВИЧ-инфекцией, рожденных от ВИЧ-инфицированных женщин, ниже, чем в Российской Федерации», — отмечают в учреждении.