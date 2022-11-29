Пермский край стал лидером ПФО по доходам и прибыли от леса

Пермский край стал лидером в ПФО по доходам от использования леса

30 ноября 2022 в 10:44 Размер текста - 17 +

Доходы от использования лесных ресурсов составили около двух млрд рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Доходы Пермского края за девять месяцев 2022 года на использовании лесных ресурсов составили 1,8 млрд рублей. Таким образом регион занял первое место по доходам, а также прибыли в этой отрасли в Приволжском федеральном округе, заработав больше, чем Татарстан, Удмуртия, Башкирия, Самарская и Саратовская области вместе взятые. «Доходы Пермского края от использования лесов составляют более 26% от общего объема этого вида доходов в ПФО. Доходная часть за 9 месяцев текущего года превысила расходную. Пермский край, один из двух регионов в ПФО смог зафиксировать чистую прибыль от лесных ресурсов. Она составила 479 миллионов рублей, и это тоже самый высокий показатель в округе», — сообщили в пермском филиале ФГБУ «Рослесинфорг». Объем доходной части остается стабильным за счет высокого уровня заготовки древесины. Основной объем доходов от использования лесного хозяйства приходится на заготовку древесины — это более 98%. Также доходы поступают в бюджет от разработки месторождений полезных ископаемых и строительства в лесах инфраструктуры. Расходы идут на лесовосстановление, закупку лесопожарной техники, пополнение запаса семян, ликвидацию очагов вредителей и лечение деревьев.

Доходы Пермского края за девять месяцев 2022 года на использовании лесных ресурсов составили 1,8 млрд рублей. Таким образом регион занял первое место по доходам, а также прибыли в этой отрасли в Приволжском федеральном округе, заработав больше, чем Татарстан, Удмуртия, Башкирия, Самарская и Саратовская области вместе взятые. «Доходы Пермского края от использования лесов составляют более 26% от общего объема этого вида доходов в ПФО. Доходная часть за 9 месяцев текущего года превысила расходную. Пермский край, один из двух регионов в ПФО смог зафиксировать чистую прибыль от лесных ресурсов. Она составила 479 миллионов рублей, и это тоже самый высокий показатель в округе», — сообщили в пермском филиале ФГБУ «Рослесинфорг». Объем доходной части остается стабильным за счет высокого уровня заготовки древесины. Основной объем доходов от использования лесного хозяйства приходится на заготовку древесины — это более 98%. Также доходы поступают в бюджет от разработки месторождений полезных ископаемых и строительства в лесах инфраструктуры. Расходы идут на лесовосстановление, закупку лесопожарной техники, пополнение запаса семян, ликвидацию очагов вредителей и лечение деревьев.