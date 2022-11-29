Бастрыкин потребовал отчет о случае со смертью пермяка на работе

30 ноября 2022 в 13:13 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поставил на контроль ход проверки по делу о смерти пермяка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал отчет от пермских следователей о случае со смертью мужчины, который скончался, получив царапины на работе. Проводник пассажирского вагона умер в больнице, в которую его привезли со станции «Пермь-2» со ссадинами кистей рук. «Следственным управлением СК России по Пермскому краю проведен комплекс проверочных мероприятий по факту смерти мужчины, на основании которых было отказано в возбуждении уголовного дела. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д. В. представить доклад по доводам заявителей и о результатах проведенной проверки», — сообщается на сайте Следственного комитета СК РФ. Ранее URA.RU рассказывало, что погибший не обратился за медпомощью после получения ссадины, посчитав, что она не представляет угрозы. Из-за этого смерть пермяка расценили как бытовую, но после того, как мать умершего обратилась в Федерацию независимых профсоюзов России, было проведено дополнительное расследование и смерть переквалифицирована, как связанная с производством.

Глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал отчет от пермских следователей о случае со смертью мужчины, который скончался, получив царапины на работе. Проводник пассажирского вагона умер в больнице, в которую его привезли со станции «Пермь-2» со ссадинами кистей рук. «Следственным управлением СК России по Пермскому краю проведен комплекс проверочных мероприятий по факту смерти мужчины, на основании которых было отказано в возбуждении уголовного дела. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д. В. представить доклад по доводам заявителей и о результатах проведенной проверки», — сообщается на сайте Следственного комитета СК РФ. Ранее URA.RU рассказывало, что погибший не обратился за медпомощью после получения ссадины, посчитав, что она не представляет угрозы. Из-за этого смерть пермяка расценили как бытовую, но после того, как мать умершего обратилась в Федерацию независимых профсоюзов России, было проведено дополнительное расследование и смерть переквалифицирована, как связанная с производством.