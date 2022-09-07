Пермяк умер после того, как поцарапался на работе

Пермяк умер после получения царапины на работе

Из-за ссадины у пермяка начался сепсис и он умер Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Пермском крае проводник скончался после того, как получил ссадины кистей рук во время работы. Подробности трагического события сообщили в газете «Профсоюзный курьер».

«Проводник пассажирского вагона во время работы получил ссадины кистей рук. Впоследствии его состояние здоровья резко ухудшилось, развился сепсис, и пермяк скончался в течение трех суток», — сообщает издание.

Впоследствии выяснилось, что погибший не обратился за медпомощью после получения ссадины, посчитав, что она не представляет угрозы. Из-за этого смерть пермяка была расценена как бытовая, но после того, как мать умершего обратилась в Федерацию независимых профсоюзов России, было проведено дополнительное расследование и смерть переквалифицирована, как связанная с производством.