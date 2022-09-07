Пермяк умер после того, как поцарапался на работе

Пермяк умер после получения царапины на работе
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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, перелом, травма, бинт, болезнь
Из-за ссадины у пермяка начался сепсис и он умер Фото:

В Пермском крае проводник скончался после того, как получил ссадины кистей рук во время работы. Подробности трагического события сообщили в газете «Профсоюзный курьер».

«Проводник пассажирского вагона во время работы получил ссадины кистей рук. Впоследствии его состояние здоровья резко ухудшилось, развился сепсис, и пермяк скончался в течение трех суток», — сообщает издание.

Впоследствии выяснилось, что погибший не обратился за медпомощью после получения ссадины, посчитав, что она не представляет угрозы. Из-за этого смерть пермяка была расценена как бытовая, но после того, как мать умершего обратилась в Федерацию независимых профсоюзов России, было проведено дополнительное расследование и смерть переквалифицирована, как связанная с производством.

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В Пермском крае проводник скончался после того, как получил ссадины кистей рук во время работы. Подробности трагического события сообщили в газете «Профсоюзный курьер». «Проводник пассажирского вагона во время работы получил ссадины кистей рук. Впоследствии его состояние здоровья резко ухудшилось, развился сепсис, и пермяк скончался в течение трех суток», — сообщает издание. Впоследствии выяснилось, что погибший не обратился за медпомощью после получения ссадины, посчитав, что она не представляет угрозы. Из-за этого смерть пермяка была расценена как бытовая, но после того, как мать умершего обратилась в Федерацию независимых профсоюзов России, было проведено дополнительное расследование и смерть переквалифицирована, как связанная с производством.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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