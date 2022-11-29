Мэр из ХМАО подписал соглашение о сотрудничестве с Крымом

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой заключил соглашение с врио министра промышленной политики Крыма Еленой Элекчян. Документ о сотрудничестве подписали на форуме «Российский промышленник» в Санкт-Петербурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе районной администрации.
«Соглашение предполагает создание на территориях сторон благоприятных условий для развития промышленной деятельности, обеспечения развития выставочно-ярморочной деятельности, поддержки экспорта российской продукции и продвижения российских товаров, услуг и результатов интеллектуальной деятельности на мировом рынке», — говорится в сообщении.
Кроме этого участники соглашения планируют совместно развивать сферу потребительского рынка. В том числе речь идет про обмен информацией о торгово-промышленном потенциале и перспективных инвестиционных проектах.
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