Мэр из ХМАО подписал соглашение о сотрудничестве с Крымом Мэр из ХМАО Андрей Трубецкой договорился о совместном экспорте с Крымом 30 ноября 2022 в 20:47 Размер текста - 17 + Соглашение подписали во время форума «Российский промышленник» в Санкт-Петербурге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Сургутского района Андрей Трубецкой заключил соглашение с врио министра промышленной политики Крыма Еленой Элекчян. Документ о сотрудничестве подписали на форуме «Российский промышленник» в Санкт-Петербурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе районной администрации. «Соглашение предполагает создание на территориях сторон благоприятных условий для развития промышленной деятельности, обеспечения развития выставочно-ярморочной деятельности, поддержки экспорта российской продукции и продвижения российских товаров, услуг и результатов интеллектуальной деятельности на мировом рынке», — говорится в сообщении. Кроме этого участники соглашения планируют совместно развивать сферу потребительского рынка. В том числе речь идет про обмен информацией о торгово-промышленном потенциале и перспективных инвестиционных проектах. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой заключил соглашение с врио министра промышленной политики Крыма Еленой Элекчян. Документ о сотрудничестве подписали на форуме «Российский промышленник» в Санкт-Петербурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе районной администрации. «Соглашение предполагает создание на территориях сторон благоприятных условий для развития промышленной деятельности, обеспечения развития выставочно-ярморочной деятельности, поддержки экспорта российской продукции и продвижения российских товаров, услуг и результатов интеллектуальной деятельности на мировом рынке», — говорится в сообщении. Кроме этого участники соглашения планируют совместно развивать сферу потребительского рынка. В том числе речь идет про обмен информацией о торгово-промышленном потенциале и перспективных инвестиционных проектах. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям