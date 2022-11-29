29 ноября 2022

Мэр из ХМАО подписал соглашение о сотрудничестве с Крымом

Мэр из ХМАО Андрей Трубецкой договорился о совместном экспорте с Крымом
© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по бюджету. Курган , чиновники, подпись документов, депутаты
Соглашение подписали во время форума «Российский промышленник» в Санкт-Петербурге Фото:

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой заключил соглашение с врио министра промышленной политики Крыма Еленой Элекчян. Документ о сотрудничестве подписали на форуме «Российский промышленник» в Санкт-Петербурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе районной администрации.

«Соглашение предполагает создание на территориях сторон благоприятных условий для развития промышленной деятельности, обеспечения развития выставочно-ярморочной деятельности, поддержки экспорта российской продукции и продвижения российских товаров, услуг и результатов интеллектуальной деятельности на мировом рынке», — говорится в сообщении.

Кроме этого участники соглашения планируют совместно развивать сферу потребительского рынка. В том числе речь идет про обмен информацией о торгово-промышленном потенциале и перспективных инвестиционных проектах.

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Глава Сургутского района Андрей Трубецкой заключил соглашение с врио министра промышленной политики Крыма Еленой Элекчян. Документ о сотрудничестве подписали на форуме «Российский промышленник» в Санкт-Петербурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе районной администрации. «Соглашение предполагает создание на территориях сторон благоприятных условий для развития промышленной деятельности, обеспечения развития выставочно-ярморочной деятельности, поддержки экспорта российской продукции и продвижения российских товаров, услуг и результатов интеллектуальной деятельности на мировом рынке», — говорится в сообщении. Кроме этого участники соглашения планируют совместно развивать сферу потребительского рынка. В том числе речь идет про обмен информацией о торгово-промышленном потенциале и перспективных инвестиционных проектах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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