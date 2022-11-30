30 ноября 2022

Свердловский силовик, отвечающий за кадровые проблемы, станет генералом

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Пресс-конференция начальника УМВД по Тюменской области генерал-майора Юрия Алтынова. Тюмень, погоны, полиция
По данным инсайдеров, Сергей Ремезков получит генеральское звание после подведения итогов ревизии Фото:

Замначальника ГУ МВД по Свердловской области Сергей Ремезков, курирующий решение кадровых проблем ведомства, в ближайшее время получит соответствующее его должности звание генерал-майора. Это произойдет после подведения итогов ревизии в главке, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Ремезков в ноябре заступил на должность, которая является „генеральской“, но сам он еще в погонах полковника. Говорят, в нетерпении ждет новые звезды генерал-майора», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что указ о присвоении Ремезкову генеральского звания должен быть подписан президентом, однако предпосылки для этого созданы во время визита силовика в Москву. Там он получал установки по своей работе, касающейся командирования сотрудников и привлечения в главк новых людей.

URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало.

Сергей Ремезков был назначен 2 ноября во время совещания начальника свердловского главка Александра Мешкова с подчиненными. По данным источника URA.RU, он отвечает за курирование командировок сотрудников и набор в ведомство новых кадров. В конце ноября силовик был приглашен в Москву на установочный разговор с начальством, однако официально в ГУ МВД этого не подтверждают. Ревизия в Свердловском главке пройдет до 10 декабря, после чего будут анализироваться сделанные выводы.

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Замначальника ГУ МВД по Свердловской области Сергей Ремезков, курирующий решение кадровых проблем ведомства, в ближайшее время получит соответствующее его должности звание генерал-майора. Это произойдет после подведения итогов ревизии в главке, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Ремезков в ноябре заступил на должность, которая является „генеральской“, но сам он еще в погонах полковника. Говорят, в нетерпении ждет новые звезды генерал-майора», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что указ о присвоении Ремезкову генеральского звания должен быть подписан президентом, однако предпосылки для этого созданы во время визита силовика в Москву. Там он получал установки по своей работе, касающейся командирования сотрудников и привлечения в главк новых людей. URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало. Сергей Ремезков был назначен 2 ноября во время совещания начальника свердловского главка Александра Мешкова с подчиненными. По данным источника URA.RU, он отвечает за курирование командировок сотрудников и набор в ведомство новых кадров. В конце ноября силовик был приглашен в Москву на установочный разговор с начальством, однако официально в ГУ МВД этого не подтверждают. Ревизия в Свердловском главке пройдет до 10 декабря, после чего будут анализироваться сделанные выводы.
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