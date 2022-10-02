В ХМАО магазины готовы сократить время продажи спиртного

03 октября 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

Предприниматели хотят вернуть спиртное на полки магазинов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Владельцы магазинов в ХМАО, попавшие под действие нового антиалкогольного закона, который запрещает торговлю спиртным во дворах жилых домов и рядом с детскими площадками, готовы пойти на уступки властям ради снятия запрета. Предприниматели хотят сократить время продажи алкоголя днем до шести часов, лишь бы вернуть спиртное на полки магазинов. Об этом URA.RU рассказал сургутский предприниматель Александр Сулуликян. «Мы [сообщество предпринимателей] готовы ограничить продажу алкогольной продукции другим образом, чтобы оставить ее у себя на полках и быть конкурентоспособными с магазинами на первой линии. Например, мы готовы продлить ограничение времени продажи алкогольной продукции с 20:00 до 14:00. Сейчас алкоголь можно продавать с восьми утра до восьми вечера», — отметил Сулуликян. По словам Сулуликяна, предприниматели рассчитывают, что, ужесточив ряд действующих ограничений продажи спиртного, они добьются послаблений в новом антиалкогольном законе, который запрещает им продавать алкоголь вообще. При этом сама инициатива еще обсуждается на уровне бизнес-сообщества. URA.RU направило официальный запрос в департамент экономического развития ХМАО с просьбой прокомментировать предложение предпринимателей. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что правительство ХМАО рассматривает предложения от предпринимателей по изменению антиалкогольного закона. Вступивший в силу с 1 сентября документ запретил продажу спиртного в магазинах, расположенных во дворах жилых домов и рядом с детскими площадками. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владельцы магазинов в ХМАО, попавшие под действие нового антиалкогольного закона, который запрещает торговлю спиртным во дворах жилых домов и рядом с детскими площадками, готовы пойти на уступки властям ради снятия запрета. Предприниматели хотят сократить время продажи алкоголя днем до шести часов, лишь бы вернуть спиртное на полки магазинов. Об этом URA.RU рассказал сургутский предприниматель Александр Сулуликян. «Мы [сообщество предпринимателей] готовы ограничить продажу алкогольной продукции другим образом, чтобы оставить ее у себя на полках и быть конкурентоспособными с магазинами на первой линии. Например, мы готовы продлить ограничение времени продажи алкогольной продукции с 20:00 до 14:00. Сейчас алкоголь можно продавать с восьми утра до восьми вечера», — отметил Сулуликян. По словам Сулуликяна, предприниматели рассчитывают, что, ужесточив ряд действующих ограничений продажи спиртного, они добьются послаблений в новом антиалкогольном законе, который запрещает им продавать алкоголь вообще. При этом сама инициатива еще обсуждается на уровне бизнес-сообщества. URA.RU направило официальный запрос в департамент экономического развития ХМАО с просьбой прокомментировать предложение предпринимателей. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что правительство ХМАО рассматривает предложения от предпринимателей по изменению антиалкогольного закона. Вступивший в силу с 1 сентября документ запретил продажу спиртного в магазинах, расположенных во дворах жилых домов и рядом с детскими площадками.