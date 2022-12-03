Российские войска отразили атаки ВСУ на три поселка в ДНР

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные отразили атаки ВСУ сразу на несколько населенных пунктов в ДНР. Потери с украинской стороны составили более 40 человек, сообщает Минобороны России.

«В ДНР на Южно-Донецком направлении отражены попытки атаковать [населенные пункты] Сладкое, Шевченко и Новомайорское. Потери противника составили семь единиц техники и более 40 боевиков убитыми и ранеными», — говорится в telegran-канале Минобороны России. В ведомстве отметили, что подразделения ВСУ остановлены ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии и отброшены на исходные позиции.

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Российские военные отразили атаки ВСУ сразу на несколько населенных пунктов в ДНР. Потери с украинской стороны составили более 40 человек, сообщает Минобороны России. «В ДНР на Южно-Донецком направлении отражены попытки атаковать [населенные пункты] Сладкое, Шевченко и Новомайорское. Потери противника составили семь единиц техники и более 40 боевиков убитыми и ранеными», — говорится в telegran-канале Минобороны России. В ведомстве отметили, что подразделения ВСУ остановлены ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии и отброшены на исходные позиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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