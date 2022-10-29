Полиция задержала обвиняемую летом 2022 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жительница Кемеровской области воровала в магазинах Челябинска сумки и смартфоны, при этом постоянно меняла внешность, используя парики. Как сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка региона, установлено, что женщина совершила не менее пяти краж в торговых центрах города.

«31-летнюю женщину задержали летом 2022 года оперативники челябинского УМВД. При совершении краж кемеровчанка использовала конспирацию, меняя парики, одежду, аксессуары. Потерпевшим был причинен ущерб на сумму 250 тысяч рублей» — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Сейчас следствие окончено, материалы дела направлены в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. Во время следствия обвиняемой избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста. Большую часть ущерба, причиненного потерпевшим, она возместила.

Женщина совершала кражи в разной одежде и в париках Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области