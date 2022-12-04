МЧС России опубликовало видео разбора завалов дома в Нижневартовске, где произошел взрыв

Специалисты МЧС разбирают завалы на месте взрыва в Нижневартовске

05 декабря 2022 в 00:53 Размер текста - 17 +

Специалисты МЧС разбирают завалы Фото: скрин видео новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ Специалисты МЧС приступили к разбору завалов на месте взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме Нижневартовска. Об этом URA.RU узнало из сообщения в официальном telegram-канале МЧС России. «К ликвидации последствий происшествия в Нижневартовске привлечены 165 человек и 53 единицы техники. Для безопасности на месте разбора завалов, спасатели закрепляют нависающие конструкции. Пострадавшим и жильцам дома психологическую помощь оказывают психологи МЧС России», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске после взрыва в многоквартирном доме на улице Мира жители не могут найти свою невестку и внука. Как сообщил мужчина, невестка с ребенком жила в соседнем подъезде от места взрыва. После того, как Костенюк узнал о ЧП, сразу начал искать родственников, но на связь они не вышли.

Специалисты МЧС приступили к разбору завалов на месте взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме Нижневартовска. Об этом URA.RU узнало из сообщения в официальном telegram-канале МЧС России. «К ликвидации последствий происшествия в Нижневартовске привлечены 165 человек и 53 единицы техники. Для безопасности на месте разбора завалов, спасатели закрепляют нависающие конструкции. Пострадавшим и жильцам дома психологическую помощь оказывают психологи МЧС России», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске после взрыва в многоквартирном доме на улице Мира жители не могут найти свою невестку и внука. Как сообщил мужчина, невестка с ребенком жила в соседнем подъезде от места взрыва. После того, как Костенюк узнал о ЧП, сразу начал искать родственников, но на связь они не вышли.