04 декабря 2022

МЧС России опубликовало видео разбора завалов дома в Нижневартовске, где произошел взрыв

Специалисты МЧС разбирают завалы на месте взрыва в Нижневартовске
© Служба новостей «URA.RU»
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Специалисты МЧС разбирают завалы Фото:
новость из сюжета
В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

Специалисты МЧС приступили к разбору завалов на месте взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме Нижневартовска. Об этом URA.RU узнало из сообщения в официальном telegram-канале МЧС России.

«К ликвидации последствий происшествия в Нижневартовске привлечены 165 человек и 53 единицы техники. Для безопасности на месте разбора завалов, спасатели закрепляют нависающие конструкции. Пострадавшим и жильцам дома психологическую помощь оказывают психологи МЧС России», — говорится в сообщении.


Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске после взрыва в многоквартирном доме на улице Мира жители не могут найти свою невестку и внука. Как сообщил мужчина, невестка с ребенком жила в соседнем подъезде от места взрыва. После того, как Костенюк узнал о ЧП, сразу начал искать родственников, но на связь они не вышли.

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Специалисты МЧС приступили к разбору завалов на месте взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме Нижневартовска. Об этом URA.RU узнало из сообщения в официальном telegram-канале МЧС России. «К ликвидации последствий происшествия в Нижневартовске привлечены 165 человек и 53 единицы техники. Для безопасности на месте разбора завалов, спасатели закрепляют нависающие конструкции. Пострадавшим и жильцам дома психологическую помощь оказывают психологи МЧС России», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске после взрыва в многоквартирном доме на улице Мира жители не могут найти свою невестку и внука. Как сообщил мужчина, невестка с ребенком жила в соседнем подъезде от места взрыва. После того, как Костенюк узнал о ЧП, сразу начал искать родственников, но на связь они не вышли.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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