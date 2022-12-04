04 декабря 2022
03 декабря 2022
02 декабря 2022

В Челябинской области вырос объем ипотеки

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер вручил ключи обладателям квартир в новом доме. Челябинск, многоэтажка, жилье, недвижимость, новый дом, новостройки, дом, доступное жилье
В регионе выросли темпы выдачи ипотеки Фото:

Объем ипотечных кредитов в Челябинской области в третьем квартале 2022 года вырос на 74%. Как сообщила Контрольно-счетная палата региона (КСП), по данному показателю регион на третьем месте на Урале.

«Объем ипотечных жилищных кредитов в Челябинской области вырос на 74% к уровню второго квартала. В денежном выражении сумма составила 25,3 млрд рублей», — отмечается в экспресс-анализе КСП.

Всего в регионе с начала года выдали 26,4 тысяч единиц ипотечных кредитов. Как отметили в ведомстве, с начала 2022 года объем выданной ипотеки достиг почти 60 млрд рублей.

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Объем ипотечных кредитов в Челябинской области в третьем квартале 2022 года вырос на 74%. Как сообщила Контрольно-счетная палата региона (КСП), по данному показателю регион на третьем месте на Урале. «Объем ипотечных жилищных кредитов в Челябинской области вырос на 74% к уровню второго квартала. В денежном выражении сумма составила 25,3 млрд рублей», — отмечается в экспресс-анализе КСП. Всего в регионе с начала года выдали 26,4 тысяч единиц ипотечных кредитов. Как отметили в ведомстве, с начала 2022 года объем выданной ипотеки достиг почти 60 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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