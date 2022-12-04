В Челябинской области вырос объем ипотеки

В регионе выросли темпы выдачи ипотеки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Объем ипотечных кредитов в Челябинской области в третьем квартале 2022 года вырос на 74%. Как сообщила Контрольно-счетная палата региона (КСП), по данному показателю регион на третьем месте на Урале.

«Объем ипотечных жилищных кредитов в Челябинской области вырос на 74% к уровню второго квартала. В денежном выражении сумма составила 25,3 млрд рублей», — отмечается в экспресс-анализе КСП.

Всего в регионе с начала года выдали 26,4 тысяч единиц ипотечных кредитов. Как отметили в ведомстве, с начала 2022 года объем выданной ипотеки достиг почти 60 млрд рублей.