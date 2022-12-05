В Нижневартовске жители дома, где взорвался газ, не могут забрать вещи из квартир. Видео

05 декабря 2022 в 20:32 Размер текста - 17 +

Кроме третьего подъезда, где произошел взрыв, вход частично закрыт и в соседний четвертый подъезд Фото: URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ Жители дома на улице Мира в Нижневартовске (ХМАО), где произошел взрыв газа, не могут забрать свои вещи из квартир. Кроме третьего подъезда, который являлся эпицентром, спасатели ограничили вход в соседний четвертый, где также пострадали квартиры с первого по третий этаж. Об этом URA.RU рассказал отец пострадавшей жительницы Дамир Байрамгулов и подтвердили в МЧС по ХМАО. «[У нас] соседний подъезд, но задело нашу квартиру однозначно, потому что там и полов даже нет — все рухнуло. Это со слов спасателей, они мне объяснили. Говорят, что вы туда лезете, там у вас даже полов нет, все рухнуло. Пустили тех, у кого безопасно», — рассказал журналисту URA.RU Байрамгулов. В пресс-службе главного управления МЧС по ХМАО агентству пояснили, что кроме третьего подъезда, где и произошел взрыв газа, пострадали и квартиры в соседнем четвертом. «Четвертый подъезд — с первого по третий этажи не пускают туда людей. В соседние подъезды пускали в сопровождении спасателей, чтобы взять документы, деньги, вещи первой необходимости. А там где есть опасность и угроза обрушения, туда не пускают», — уточнил корреспонденту URA.RU руководитель пресс-службы окружного управления МЧС Вадим Симоненко. Ранее URA.RU рассказывало, что глава Нижневартовска сообщил об угрозе дальнейшего обрушения дома, где произошел взрыв. Число жертв достигло уже шести человек. Газ в жилом доме Нижневартовска взорвался вечером 4 декабря. По мнению следователей, это произошло, когда местный житель пытался установить на газовый баллон горелку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители дома на улице Мира в Нижневартовске (ХМАО), где произошел взрыв газа, не могут забрать свои вещи из квартир. Кроме третьего подъезда, который являлся эпицентром, спасатели ограничили вход в соседний четвертый, где также пострадали квартиры с первого по третий этаж. Об этом URA.RU рассказал отец пострадавшей жительницы Дамир Байрамгулов и подтвердили в МЧС по ХМАО. «[У нас] соседний подъезд, но задело нашу квартиру однозначно, потому что там и полов даже нет — все рухнуло. Это со слов спасателей, они мне объяснили. Говорят, что вы туда лезете, там у вас даже полов нет, все рухнуло. Пустили тех, у кого безопасно», — рассказал журналисту URA.RU Байрамгулов. В пресс-службе главного управления МЧС по ХМАО агентству пояснили, что кроме третьего подъезда, где и произошел взрыв газа, пострадали и квартиры в соседнем четвертом. «Четвертый подъезд — с первого по третий этажи не пускают туда людей. В соседние подъезды пускали в сопровождении спасателей, чтобы взять документы, деньги, вещи первой необходимости. А там где есть опасность и угроза обрушения, туда не пускают», — уточнил корреспонденту URA.RU руководитель пресс-службы окружного управления МЧС Вадим Симоненко. Ранее URA.RU рассказывало, что глава Нижневартовска сообщил об угрозе дальнейшего обрушения дома, где произошел взрыв. Число жертв достигло уже шести человек. Газ в жилом доме Нижневартовска взорвался вечером 4 декабря. По мнению следователей, это произошло, когда местный житель пытался установить на газовый баллон горелку.