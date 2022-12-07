07 декабря 2022

В ХМАО бизнесменов, обещавших мэрии построить спортзал, подозревают в мошенничестве

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс конференция по противодействию коррупции полковника полиции Лузина Александра. УМВД по Пермскому краю., мвд, шеврон полиция россии
Бизнесмены получили аванс в 2 миллиона на строительство Фото:

В ХМАО в отношении руководства компании «Лаксон» возбуждено уголовное дело о мошенничестве за обман мэрии поселения Шеркалы на 2 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре.

«Между администрацией сельского поселения и ООО „Лаксон“ заключен муниципальный контракт на поставку и монтаж сооружения под многофункциональный спортивный зал. В ходе исполнения муниципального контракта подрядчик получил из бюджета аванс в размере свыше 2 миллионов рублей. Однако в нарушение действующего законодательства к исполнению работ не приступил. В отношении руководства подрядной организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей мошенничество», — сообщили в ведомстве.

Как сообщили в прокуратуре, нарушение было выявлено в ходе проверки исполнения контракта надзорными органами. Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ХМАО подаст в суд на подрядчика, который устроил свалку в центре Сургута. Предприятие оставило после себя на объекте строительный мусор.

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В ХМАО в отношении руководства компании «Лаксон» возбуждено уголовное дело о мошенничестве за обман мэрии поселения Шеркалы на 2 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. «Между администрацией сельского поселения и ООО „Лаксон“ заключен муниципальный контракт на поставку и монтаж сооружения под многофункциональный спортивный зал. В ходе исполнения муниципального контракта подрядчик получил из бюджета аванс в размере свыше 2 миллионов рублей. Однако в нарушение действующего законодательства к исполнению работ не приступил. В отношении руководства подрядной организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей мошенничество», — сообщили в ведомстве. Как сообщили в прокуратуре, нарушение было выявлено в ходе проверки исполнения контракта надзорными органами. Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ХМАО подаст в суд на подрядчика, который устроил свалку в центре Сургута. Предприятие оставило после себя на объекте строительный мусор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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