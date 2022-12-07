В ХМАО бизнесменов, обещавших мэрии построить спортзал, подозревают в мошенничестве

08 декабря 2022 в 14:49 Размер текста - 17 +

Бизнесмены получили аванс в 2 миллиона на строительство Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ХМАО в отношении руководства компании «Лаксон» возбуждено уголовное дело о мошенничестве за обман мэрии поселения Шеркалы на 2 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. «Между администрацией сельского поселения и ООО „Лаксон“ заключен муниципальный контракт на поставку и монтаж сооружения под многофункциональный спортивный зал. В ходе исполнения муниципального контракта подрядчик получил из бюджета аванс в размере свыше 2 миллионов рублей. Однако в нарушение действующего законодательства к исполнению работ не приступил. В отношении руководства подрядной организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей мошенничество», — сообщили в ведомстве. Как сообщили в прокуратуре, нарушение было выявлено в ходе проверки исполнения контракта надзорными органами. Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ХМАО подаст в суд на подрядчика, который устроил свалку в центре Сургута. Предприятие оставило после себя на объекте строительный мусор.

В ХМАО в отношении руководства компании «Лаксон» возбуждено уголовное дело о мошенничестве за обман мэрии поселения Шеркалы на 2 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. «Между администрацией сельского поселения и ООО „Лаксон“ заключен муниципальный контракт на поставку и монтаж сооружения под многофункциональный спортивный зал. В ходе исполнения муниципального контракта подрядчик получил из бюджета аванс в размере свыше 2 миллионов рублей. Однако в нарушение действующего законодательства к исполнению работ не приступил. В отношении руководства подрядной организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей мошенничество», — сообщили в ведомстве. Как сообщили в прокуратуре, нарушение было выявлено в ходе проверки исполнения контракта надзорными органами. Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ХМАО подаст в суд на подрядчика, который устроил свалку в центре Сургута. Предприятие оставило после себя на объекте строительный мусор.