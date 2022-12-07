07 декабря 2022

В Перми даст концерт Мэйби-Бэйби, которая высмеивала Инстасамку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт OG Buda в Свобода холле. Екатеринбург, концерт, фанаты, зрители
Поклонники уже раскупают билеты на шоу (архивное фото) Фото:

В Перми состоится концерт певицы Мэйби-Бэйби, которая ранее высмеяла другую популярную артистку Инстасамку, покинувшую Россию. Выступление состоится в концерт-холле «Свобода», сообщается в анонсе.

«Мэйби Бэйби — экс-участница нашумевшей группы Френдзона, девочка-аскорбинка и барбисайз-герл в одном лице. Несколько месяцев назад прогремела на всю страну с диссом на Инстасамку, который на данный момент насчитывает 13 млн просмотров», — говорится на странице концерта в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что Мэйби-Бэйби выпустила клип, в котором рэп Инстасамки навала «колхозным», а саму исполнительницу обвинила в плагиате. Весной Инстасамка уехала из России в Объединенные Арабские Эмираты и заявила, что ее концертов на родине больше не будет.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

В Перми состоится концерт певицы Мэйби-Бэйби, которая ранее высмеяла другую популярную артистку Инстасамку, покинувшую Россию. Выступление состоится в концерт-холле «Свобода», сообщается в анонсе. «Мэйби Бэйби — экс-участница нашумевшей группы Френдзона, девочка-аскорбинка и барбисайз-герл в одном лице. Несколько месяцев назад прогремела на всю страну с диссом на Инстасамку, который на данный момент насчитывает 13 млн просмотров», — говорится на странице концерта в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что Мэйби-Бэйби выпустила клип, в котором рэп Инстасамки навала «колхозным», а саму исполнительницу обвинила в плагиате. Весной Инстасамка уехала из России в Объединенные Арабские Эмираты и заявила, что ее концертов на родине больше не будет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...