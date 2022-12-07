В Перми даст концерт Мэйби-Бэйби, которая высмеивала Инстасамку

В Перми состоится концерт певицы Мэйби-Бэйби, которая ранее высмеяла другую популярную артистку Инстасамку, покинувшую Россию. Выступление состоится в концерт-холле «Свобода», сообщается в анонсе.
«Мэйби Бэйби — экс-участница нашумевшей группы Френдзона, девочка-аскорбинка и барбисайз-герл в одном лице. Несколько месяцев назад прогремела на всю страну с диссом на Инстасамку, который на данный момент насчитывает 13 млн просмотров», — говорится на странице концерта в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказывало, что Мэйби-Бэйби выпустила клип, в котором рэп Инстасамки навала «колхозным», а саму исполнительницу обвинила в плагиате. Весной Инстасамка уехала из России в Объединенные Арабские Эмираты и заявила, что ее концертов на родине больше не будет.
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