В Перми даст концерт Мэйби-Бэйби, которая высмеивала Инстасамку

08 декабря 2022 в 15:29 Размер текста - 17 +

Поклонники уже раскупают билеты на шоу (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Перми состоится концерт певицы Мэйби-Бэйби, которая ранее высмеяла другую популярную артистку Инстасамку, покинувшую Россию. Выступление состоится в концерт-холле «Свобода», сообщается в анонсе. «Мэйби Бэйби — экс-участница нашумевшей группы Френдзона, девочка-аскорбинка и барбисайз-герл в одном лице. Несколько месяцев назад прогремела на всю страну с диссом на Инстасамку, который на данный момент насчитывает 13 млн просмотров», — говорится на странице концерта в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что Мэйби-Бэйби выпустила клип, в котором рэп Инстасамки навала «колхозным», а саму исполнительницу обвинила в плагиате. Весной Инстасамка уехала из России в Объединенные Арабские Эмираты и заявила, что ее концертов на родине больше не будет.

В Перми состоится концерт певицы Мэйби-Бэйби, которая ранее высмеяла другую популярную артистку Инстасамку, покинувшую Россию. Выступление состоится в концерт-холле «Свобода», сообщается в анонсе. «Мэйби Бэйби — экс-участница нашумевшей группы Френдзона, девочка-аскорбинка и барбисайз-герл в одном лице. Несколько месяцев назад прогремела на всю страну с диссом на Инстасамку, который на данный момент насчитывает 13 млн просмотров», — говорится на странице концерта в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что Мэйби-Бэйби выпустила клип, в котором рэп Инстасамки навала «колхозным», а саму исполнительницу обвинила в плагиате. Весной Инстасамка уехала из России в Объединенные Арабские Эмираты и заявила, что ее концертов на родине больше не будет.