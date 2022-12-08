В Пермском крае сельскую больницу оснастили на десятки миллионов рублей

Новые аппараты УЗИ помогут вовремя замечать патологии Фото: Алексей Колчин © URA.RU

В селе Барда Пермского края в местную в больницу поступили новые аппараты УЗИ. За пять устройств власти заплатили почти 33 млн рублей, сообщили в минздраве Прикамья.

«В Бардымскую больницу были поставлены 5 аппаратов УЗИ „РуСкан 60“ и один „SonoScape S40“. Общая стоимость оборудования составляет 32 млн 981 тысяч рублей», — говорится на сайте министерства.

Оборудование позволит медикам своевременно диагностировать заболевания, а значит снизить риски осложнений, отмечают врачи. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям двух пермских поселков добиваться поставки аппаратов УЗИ и рентгена пришлось с помощью прокуратуры и суда.