В Пермском крае сельскую больницу оснастили на десятки миллионов рублей

Новые аппараты УЗИ помогут вовремя замечать патологии
В селе Барда Пермского края в местную в больницу поступили новые аппараты УЗИ. За пять устройств власти заплатили почти 33 млн рублей, сообщили в минздраве Прикамья.
«В Бардымскую больницу были поставлены 5 аппаратов УЗИ „РуСкан 60“ и один „SonoScape S40“. Общая стоимость оборудования составляет 32 млн 981 тысяч рублей», — говорится на сайте министерства.
Оборудование позволит медикам своевременно диагностировать заболевания, а значит снизить риски осложнений, отмечают врачи. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям двух пермских поселков добиваться поставки аппаратов УЗИ и рентгена пришлось с помощью прокуратуры и суда.
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