08 декабря 2022

В Пермском крае сельскую больницу оснастили на десятки миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
АнгиоЛайн г. Екатеринбург, узи, медосмотр, врач, доктор
Новые аппараты УЗИ помогут вовремя замечать патологии Фото:

В селе Барда Пермского края в местную в больницу поступили новые аппараты УЗИ. За пять устройств власти заплатили почти 33 млн рублей, сообщили в минздраве Прикамья.

«В Бардымскую больницу были поставлены 5 аппаратов УЗИ „РуСкан 60“ и один „SonoScape S40“. Общая стоимость оборудования составляет 32 млн 981 тысяч рублей», — говорится на сайте министерства.

Оборудование позволит медикам своевременно диагностировать заболевания, а значит снизить риски осложнений, отмечают врачи. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям двух пермских поселков добиваться поставки аппаратов УЗИ и рентгена пришлось с помощью прокуратуры и суда.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

В селе Барда Пермского края в местную в больницу поступили новые аппараты УЗИ. За пять устройств власти заплатили почти 33 млн рублей, сообщили в минздраве Прикамья. «В Бардымскую больницу были поставлены 5 аппаратов УЗИ „РуСкан 60“ и один „SonoScape S40“. Общая стоимость оборудования составляет 32 млн 981 тысяч рублей», — говорится на сайте министерства. Оборудование позволит медикам своевременно диагностировать заболевания, а значит снизить риски осложнений, отмечают врачи. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям двух пермских поселков добиваться поставки аппаратов УЗИ и рентгена пришлось с помощью прокуратуры и суда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...