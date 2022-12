NYT: Украина расколола Евросоюз и НАТО

Конфликт на Украине негативно влияет на отношения ЕС и НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт на Украине привел к расколу между НАТО и Евросоюзом. Об этом сообщает американская газета The New York Times. «Отношения ухудшались в течение многих лет, но сейчас они достигли своего пика и наносят реальный ущерб. Между востоком и западом Европы, старой Европой и новой Европой возникает разрыв. Обе стороны допустили ошибки в нынешнем споре», — цитирует The New York Times берлинского директора Европейского совета по международным отношениям Яну Пульерин. Издание отмечает, что раскол наблюдается между Польшей и Германией, которые являются важными членами ЕС и НАТО. Взаимоотношения обострились по мере развития конфликта на Украине. Союзникам по НАТО не понравилось, что ракетами «Патриот» будет управлять Германия, пишет The New York Times. Также альянс не собирается размещать войска на Украине, но есть риск начала войны НАТО и России, отмечает издание. Ранее в США заявили, что в НАТО нет раскола из-за курса на поддержку Украины. На фоне происходящего на Украине произошел конфликт в ЕС, члены которого не смогли единогласно договориться об антироссийских санкциях. В НАТО признали, что ситуация на Украине может перерасти в войну альянса с Россией, но в организации стараются не допустить этого.

