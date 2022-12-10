В Екатеринбурге двое мужчин ограбили продуктовый магазин. Видео

11 декабря 2022 в 05:14 Размер текста - 17 +

Двое екатеринбуржцев ночью проникли в продуктовый магазин и обокрали его Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге неизвестные ночью 11 декабря ограбили продуктовый магазин «Магнит» в микрорайоне Эльмаш. Об этом сообщили в соцсетях. «Ночью 11 декабря ограбили „Магнит“ на Краснофлотской», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга 18 +». На кадрах видно, что из магазина выходят двое мужчин с продуктами. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге мужчина попал через служебный вход в торговый центр «Гринвич» и обокрал сотрудников ТЦ. У одной из девушки он украл IPhone 11 и ее куртку.

В Екатеринбурге неизвестные ночью 11 декабря ограбили продуктовый магазин «Магнит» в микрорайоне Эльмаш. Об этом сообщили в соцсетях. «Ночью 11 декабря ограбили „Магнит“ на Краснофлотской», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга 18 +». На кадрах видно, что из магазина выходят двое мужчин с продуктами. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге мужчина попал через служебный вход в торговый центр «Гринвич» и обокрал сотрудников ТЦ. У одной из девушки он украл IPhone 11 и ее куртку.