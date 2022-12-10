В Екатеринбурге неизвестные ночью 11 декабря ограбили продуктовый магазин «Магнит» в микрорайоне Эльмаш. Об этом сообщили в соцсетях.
«Ночью 11 декабря ограбили „Магнит“ на Краснофлотской», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга 18 +». На кадрах видно, что из магазина выходят двое мужчин с продуктами.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге мужчина попал через служебный вход в торговый центр «Гринвич» и обокрал сотрудников ТЦ. У одной из девушки он украл IPhone 11 и ее куртку.
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