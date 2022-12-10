10 декабря 2022
09 декабря 2022

В Екатеринбурге двое мужчин ограбили продуктовый магазин. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Двое екатеринбуржцев ночью проникли в продуктовый магазин и обокрали его Фото:

В Екатеринбурге неизвестные ночью 11 декабря ограбили продуктовый магазин «Магнит» в микрорайоне Эльмаш. Об этом сообщили в соцсетях.

«Ночью 11 декабря ограбили „Магнит“ на Краснофлотской», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга 18 +». На кадрах видно, что из магазина выходят двое мужчин с продуктами.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге мужчина попал через служебный вход в торговый центр «Гринвич» и обокрал сотрудников ТЦ. У одной из девушки он украл IPhone 11 и ее куртку.

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В Екатеринбурге неизвестные ночью 11 декабря ограбили продуктовый магазин «Магнит» в микрорайоне Эльмаш. Об этом сообщили в соцсетях. «Ночью 11 декабря ограбили „Магнит“ на Краснофлотской», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга 18 +». На кадрах видно, что из магазина выходят двое мужчин с продуктами. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге мужчина попал через служебный вход в торговый центр «Гринвич» и обокрал сотрудников ТЦ. У одной из девушки он украл IPhone 11 и ее куртку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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