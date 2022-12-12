Посол РФ: Сербия и Косово находятся в шаге от открытого конфликта

В Косово возможна горячая стадия конфликта, заявил посол РФ в Сербии
новость из сюжетаОбострение конфликта Сербии и Косово
Ситуация с Косово находится «на последней черте», за ней возможна горячая стадия конфликта. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее стало известно, что сотни спецназовцев полиции непризнанного Косова на бронетехнике вторглись в населенный сербами север Косова и Метохии. Спецназ Косова захватил стратегически важную дамбу гидроэлектростанции «Газиводе».
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