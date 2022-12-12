Посол РФ: Сербия и Косово находятся в шаге от открытого конфликта

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Женская гвардия Урала. Екатеринбург, начальная военная подготовка, обращение с оружием
В Косово возможна горячая стадия конфликта, заявил посол РФ в Сербии Фото:
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Обострение конфликта Сербии и Косово

Ситуация с Косово находится «на последней черте», за ней возможна горячая стадия конфликта. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее стало известно, что сотни спецназовцев полиции непризнанного Косова на бронетехнике вторглись в населенный сербами север Косова и Метохии. Спецназ Косова захватил стратегически важную дамбу гидроэлектростанции «Газиводе».

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Ситуация с Косово находится «на последней черте», за ней возможна горячая стадия конфликта. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала «Россия 24». Ранее стало известно, что сотни спецназовцев полиции непризнанного Косова на бронетехнике вторглись в населенный сербами север Косова и Метохии. Спецназ Косова захватил стратегически важную дамбу гидроэлектростанции «Газиводе».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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