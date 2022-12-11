Спецназ Косово захватил стратегически важную плотину

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Спецназ Косова заняли дамбу ГЭС «Газиводе», сообщают Вечерне Новости Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта Сербии и Косово

Сотрудники спецназа непризнанного Косова захватили важнейшую стратегическую дамбу гидроэлектростанции (ГЭС) «Газиводе». Об этом сообщают Вечерне Новости.

«Спецназ Косова прибыл на бронированной технике и заняли дамбу ГЭС „Газиводе“. Они прогнали из здания дежурного охранника и сорвали находившиеся на объекте сербские флаги», — пишут Вечерне Новости.

Издание добавило, что комплекс объектов ГЭС для Сербии имеет важное стратегическое значение как в военном плане, так и в экономическом. Отмечается, что ГЭС «Газиводе» снабжает водой и электричеством южные районы страны.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что ситуация в Косово и Метохии обострилась до предела. А сербские СМИ сообщали, что до 300 спецназовцев Косова на бронетехнике вторглись в населенный сербами север Косова и Метохии.

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Сотрудники спецназа непризнанного Косова захватили важнейшую стратегическую дамбу гидроэлектростанции (ГЭС) «Газиводе». Об этом сообщают Вечерне Новости. «Спецназ Косова прибыл на бронированной технике и заняли дамбу ГЭС „Газиводе“. Они прогнали из здания дежурного охранника и сорвали находившиеся на объекте сербские флаги», — пишут Вечерне Новости. Издание добавило, что комплекс объектов ГЭС для Сербии имеет важное стратегическое значение как в военном плане, так и в экономическом. Отмечается, что ГЭС «Газиводе» снабжает водой и электричеством южные районы страны. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что ситуация в Косово и Метохии обострилась до предела. А сербские СМИ сообщали, что до 300 спецназовцев Косова на бронетехнике вторглись в населенный сербами север Косова и Метохии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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