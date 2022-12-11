Спецназ Косово захватил стратегически важную плотину 11 декабря 2022 в 17:40 Размер текста - 17 + Спецназ Косова заняли дамбу ГЭС «Газиводе», сообщают Вечерне Новости Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта Сербии и Косово Сотрудники спецназа непризнанного Косова захватили важнейшую стратегическую дамбу гидроэлектростанции (ГЭС) «Газиводе». Об этом сообщают Вечерне Новости. «Спецназ Косова прибыл на бронированной технике и заняли дамбу ГЭС „Газиводе“. Они прогнали из здания дежурного охранника и сорвали находившиеся на объекте сербские флаги», — пишут Вечерне Новости . Издание добавило, что комплекс объектов ГЭС для Сербии имеет важное стратегическое значение как в военном плане, так и в экономическом. Отмечается, что ГЭС «Газиводе» снабжает водой и электричеством южные районы страны. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что ситуация в Косово и Метохии обострилась до предела. А сербские СМИ сообщали, что до 300 спецназовцев Косова на бронетехнике вторглись в населенный сербами север Косова и Метохии. Сотрудники спецназа непризнанного Косова захватили важнейшую стратегическую дамбу гидроэлектростанции (ГЭС) «Газиводе». Об этом сообщают Вечерне Новости. «Спецназ Косова прибыл на бронированной технике и заняли дамбу ГЭС „Газиводе“. Они прогнали из здания дежурного охранника и сорвали находившиеся на объекте сербские флаги», — пишут Вечерне Новости. Издание добавило, что комплекс объектов ГЭС для Сербии имеет важное стратегическое значение как в военном плане, так и в экономическом. Отмечается, что ГЭС «Газиводе» снабжает водой и электричеством южные районы страны. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что ситуация в Косово и Метохии обострилась до предела. А сербские СМИ сообщали, что до 300 спецназовцев Косова на бронетехнике вторглись в населенный сербами север Косова и Метохии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям