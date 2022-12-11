11 декабря 2022

Губернатор ХМАО заключила договор с новым топ-менеджером нефтяной компании

Губернатор ХМАО Наталья Комарова договорилась о сотрудничестве с нефтяной компанией «Салым Петролеум»
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Всероссийский форум национального единства. Ханты-Мансийск, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала договор с «Салым Петролеум» Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала соглашение о сотрудничестве с новым директором нефтяной компании «Салым Петролеум Девелопмент» Денисом Парамошиным. Об этом рассказали в telegram-канале региональных властей.

«Правительство Югры заключило соглашение о сотрудничестве с нефтяной компанией „Салым Петролеум Девелопмент“ на 2023 год. Соглашение направлено на развитие и укрепление сотрудничества сразу по нескольким направлениям, среди них — здравоохранение, образование, благоустройство территорий, создание комфортной городской среды и экология», — сказано в сообщении властей.

Денис Парамошин назначен генеральным директором «Салым Петролеум Девелопмент» в мае 2022 года. На этой должности он сменил Константина Карабаджака.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала соглашение о сотрудничестве с новым директором нефтяной компании «Салым Петролеум Девелопмент» Денисом Парамошиным. Об этом рассказали в telegram-канале региональных властей. «Правительство Югры заключило соглашение о сотрудничестве с нефтяной компанией „Салым Петролеум Девелопмент“ на 2023 год. Соглашение направлено на развитие и укрепление сотрудничества сразу по нескольким направлениям, среди них — здравоохранение, образование, благоустройство территорий, создание комфортной городской среды и экология», — сказано в сообщении властей. Денис Парамошин назначен генеральным директором «Салым Петролеум Девелопмент» в мае 2022 года. На этой должности он сменил Константина Карабаджака.
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