Губернатор ХМАО заключила договор с новым топ-менеджером нефтяной компании

Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала соглашение о сотрудничестве с новым директором нефтяной компании «Салым Петролеум Девелопмент» Денисом Парамошиным. Об этом рассказали в telegram-канале региональных властей.
«Правительство Югры заключило соглашение о сотрудничестве с нефтяной компанией „Салым Петролеум Девелопмент“ на 2023 год. Соглашение направлено на развитие и укрепление сотрудничества сразу по нескольким направлениям, среди них — здравоохранение, образование, благоустройство территорий, создание комфортной городской среды и экология», — сказано в сообщении властей.
Денис Парамошин назначен генеральным директором «Салым Петролеум Девелопмент» в мае 2022 года. На этой должности он сменил Константина Карабаджака.
Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала соглашение о сотрудничестве с новым директором нефтяной компании «Салым Петролеум Девелопмент» Денисом Парамошиным. Об этом рассказали в telegram-канале региональных властей. «Правительство Югры заключило соглашение о сотрудничестве с нефтяной компанией „Салым Петролеум Девелопмент“ на 2023 год. Соглашение направлено на развитие и укрепление сотрудничества сразу по нескольким направлениям, среди них — здравоохранение, образование, благоустройство территорий, создание комфортной городской среды и экология», — сказано в сообщении властей. Денис Парамошин назначен генеральным директором «Салым Петролеум Девелопмент» в мае 2022 года. На этой должности он сменил Константина Карабаджака.