Махонин назвал преимущества Пермского края в части импортозамещения

Махонин: у Пермского края есть ресурсы для импортозамещения

По словам губернатора, предприятия в крае работают стабильно Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе прямого эфира на телеканале «Россия 24» назвал сильные стороны региона, которые помогут справиться с задачами импортозамещения и технологического суверенитета. Это наличие НОЦ «Недропользование», Региональный центр инжиниринга и работа Фонда развития промышленности.

«Мы понимаем наши преимущества и основные векторы, которые обусловлены и историей, и кадрами, и ресурсами. Многие сейчас делается в рамках импортозамещения. По сути дела, мы говорим о технологическом суверенитете», — отметил губернатор.

НОЦ делает разработки и внедряет их вместе с предприятиями в эксплуатацию. В качестве примера он привел разработку программного обеспечения для нефтяников по проекту «Безлюдная скважина». Специалисты Регионального центра инжиниринга, по словам Махонина, могут скопировать деталь с образца и предоставить заказчику. А Фонд развития промышленности региона занимается поддержкой предпринимателей. И занимает лидирующие позиции в стране.

«Можно приводить много примеров импортозамещения и экономического суверенитета. Мы понимаем, что все промышленные предприятия работают стабильно. Не без проблем, но многие проблемы уже преодолены. Дальше предстоит много работы. Но мы понимаем, как ее надо делать», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

Ранее URA.RU сообщало, что власти помогли пермскому заводу нарастить поставки за границу. А разработки пермских ученых способствуют укреплению экономики страны.