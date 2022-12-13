Супруга челябинского губернатора поздравила с днем рождения известного скульптора

14 декабря 2022 в 22:43 Размер текста - 17 +

Вардкес Авакян — автор памятника И.В. Курчатову, самого знаменитого челябинского монумента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер 14 декабря поздравила с днем рождения известного скульптора Вардкеса Авакяна. Об этом Текслер написала в соцсети. «С народным художником Вардкесом Авакяном я познакомилась в 2019 году. И сегодня у него День Рождения — 91 год. Он был одним из первых людей, к кому я поехала знакомиться, чтобы погрузиться в историю Челябинска, почувствовать его характер. Ведь для нас облик Челябинска связан именно с его работами, а это монументы Игорь Курчатов, памятники М. Глинке, С. Прокофьеву, облик ЮУрГУ — памятники студенту, Прометей и Ника; памятник Медику, в Копейске — Победа и композиция 1919, Магнитогорске- драмтеатр им. Пушкина и много, много других шедевров. Целая эпоха!» — рассказала Текслер на своей странице во ВКонтакте. Ирина Текслер познакомилась с Авакяном в октябре 2019 года. Работы скульптора давно стали визитными карточками Челябинска, Магнитогорска, Копейска.

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер 14 декабря поздравила с днем рождения известного скульптора Вардкеса Авакяна. Об этом Текслер написала в соцсети. «С народным художником Вардкесом Авакяном я познакомилась в 2019 году. И сегодня у него День Рождения — 91 год. Он был одним из первых людей, к кому я поехала знакомиться, чтобы погрузиться в историю Челябинска, почувствовать его характер. Ведь для нас облик Челябинска связан именно с его работами, а это монументы Игорь Курчатов, памятники М. Глинке, С. Прокофьеву, облик ЮУрГУ — памятники студенту, Прометей и Ника; памятник Медику, в Копейске — Победа и композиция 1919, Магнитогорске- драмтеатр им. Пушкина и много, много других шедевров. Целая эпоха!» — рассказала Текслер на своей странице во ВКонтакте. Ирина Текслер познакомилась с Авакяном в октябре 2019 года. Работы скульптора давно стали визитными карточками Челябинска, Магнитогорска, Копейска.