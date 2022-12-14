В Душанбе (Таджикистан) на 10 часов задержали рейс U6-2954, который должен был прилететь в Екатеринбург 14 декабря в 23:30. Информация об этом указана на сайте екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Рейс U6-2954 из Душанбе в Кольцово, прибытие в Екатеринбург ожидается 15 декабря в 10:15, следует из информации, указанной на сайте аэропорта Кольцово. Ранее планировались, что самолет вылетит из столицы Таджикистана 14 декабря в 20:10 и будет в Екатеринбурге в 23:30 того же дня.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». Рейс задерживается из-за плохих метеоусловий в Душанбе, пояснили журналисту агентства.
Днем ранее агентство URA.RU сообщало, что рейс в том же направлении, Екатеринбург-Душанбе, задерживают в Кольцово. В прошлый раз пассажиры, вылетающие в Таджикистан, провели в аэропорту около трех часов.
Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово
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В Душанбе (Таджикистан) на 10 часов задержали рейс U6-2954, который должен был прилететь в Екатеринбург 14 декабря в 23:30. Информация об этом указана на сайте екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс U6-2954 из Душанбе в Кольцово, прибытие в Екатеринбург ожидается 15 декабря в 10:15, следует из информации, указанной на сайте аэропорта Кольцово. Ранее планировались, что самолет вылетит из столицы Таджикистана 14 декабря в 20:10 и будет в Екатеринбурге в 23:30 того же дня. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». Рейс задерживается из-за плохих метеоусловий в Душанбе, пояснили журналисту агентства. Днем ранее агентство URA.RU сообщало, что рейс в том же направлении, Екатеринбург-Душанбе, задерживают в Кольцово. В прошлый раз пассажиры, вылетающие в Таджикистан, провели в аэропорту около трех часов.