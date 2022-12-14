В Душанбе на 10 часов задержали пассажиров, вылетающих в Екатеринбург. Скрин

15 декабря 2022 в 07:46 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы ожидают вылет рейса из Душанбе 10 часов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Душанбе (Таджикистан) на 10 часов задержали рейс U6-2954, который должен был прилететь в Екатеринбург 14 декабря в 23:30. Информация об этом указана на сайте екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс U6-2954 из Душанбе в Кольцово, прибытие в Екатеринбург ожидается 15 декабря в 10:15, следует из информации, указанной на сайте аэропорта Кольцово. Ранее планировались, что самолет вылетит из столицы Таджикистана 14 декабря в 20:10 и будет в Екатеринбурге в 23:30 того же дня. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». Рейс задерживается из-за плохих метеоусловий в Душанбе, пояснили журналисту агентства. Днем ранее агентство URA.RU сообщало, что рейс в том же направлении, Екатеринбург-Душанбе, задерживают в Кольцово. В прошлый раз пассажиры, вылетающие в Таджикистан, провели в аэропорту около трех часов. Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово

В Душанбе (Таджикистан) на 10 часов задержали рейс U6-2954, который должен был прилететь в Екатеринбург 14 декабря в 23:30. Информация об этом указана на сайте екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс U6-2954 из Душанбе в Кольцово, прибытие в Екатеринбург ожидается 15 декабря в 10:15, следует из информации, указанной на сайте аэропорта Кольцово. Ранее планировались, что самолет вылетит из столицы Таджикистана 14 декабря в 20:10 и будет в Екатеринбурге в 23:30 того же дня. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». Рейс задерживается из-за плохих метеоусловий в Душанбе, пояснили журналисту агентства. Днем ранее агентство URA.RU сообщало, что рейс в том же направлении, Екатеринбург-Душанбе, задерживают в Кольцово. В прошлый раз пассажиры, вылетающие в Таджикистан, провели в аэропорту около трех часов.