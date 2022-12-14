14 декабря 2022

В Душанбе на 10 часов задержали пассажиров, вылетающих в Екатеринбург. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Екатеринбуржцы ожидают вылет рейса из Душанбе 10 часов Фото:

В Душанбе (Таджикистан) на 10 часов задержали рейс U6-2954, который должен был прилететь в Екатеринбург 14 декабря в 23:30. Информация об этом указана на сайте екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Рейс U6-2954 из Душанбе в Кольцово, прибытие в Екатеринбург ожидается 15 декабря в 10:15, следует из информации, указанной на сайте аэропорта Кольцово. Ранее планировались, что самолет вылетит из столицы Таджикистана 14 декабря в 20:10 и будет в Екатеринбурге в 23:30 того же дня.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». Рейс задерживается из-за плохих метеоусловий в Душанбе, пояснили журналисту агентства.

Днем ранее агентство URA.RU сообщало, что рейс в том же направлении, Екатеринбург-Душанбе, задерживают в Кольцово. В прошлый раз пассажиры, вылетающие в Таджикистан, провели в аэропорту около трех часов.

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В Душанбе (Таджикистан) на 10 часов задержали рейс U6-2954, который должен был прилететь в Екатеринбург 14 декабря в 23:30. Информация об этом указана на сайте екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс U6-2954 из Душанбе в Кольцово, прибытие в Екатеринбург ожидается 15 декабря в 10:15, следует из информации, указанной на сайте аэропорта Кольцово. Ранее планировались, что самолет вылетит из столицы Таджикистана 14 декабря в 20:10 и будет в Екатеринбурге в 23:30 того же дня. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». Рейс задерживается из-за плохих метеоусловий в Душанбе, пояснили журналисту агентства. Днем ранее агентство URA.RU сообщало, что рейс в том же направлении, Екатеринбург-Душанбе, задерживают в Кольцово. В прошлый раз пассажиры, вылетающие в Таджикистан, провели в аэропорту около трех часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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