Тюменские ученые помогут с импортозамещением в нефтедобыче

Тюменский государственный университет работает над созданием технологий, способных повысить эффективность процесса бурения скважин. Информация об этом указана на официальном сайте вуза. Исследования ТюмГУ должны помочь с импортозамещением в области ТЭК.
«Тюменский государственный университет предлагает технологии для тюменского завода „Нефтесервис“, который занимается созданием и производством специализированных материалов для строительства скважин. ТюмГУ совместно с компанией „Нефтесервис“ приступил к исследованиям, цель которых — создание продукта, способного повысить эффективность процесса бурения скважин», — указано на официальном сайте ТюмГУ.
Ученые, в частности, разрабатывают продукты для цементных растворов, способные заменить аналоги зарубежных компаний, ушедших с российского рынка на фоне международных санкций. Технологии основаны на принципах «зеленой» химии. В Тюменском государственном университете считают, что результаты научной работы положительно повлияют на процесс нефтедобычи.
Привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок — одна из трех ключевых задач Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Для ее достижения создаются кванториумы, в вузах открываются современные лаборатории, строятся кампусы, увеличивается количество бюджетных мест.
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Тюменский государственный университет работает над созданием технологий, способных повысить эффективность процесса бурения скважин. Информация об этом указана на официальном сайте вуза. Исследования ТюмГУ должны помочь с импортозамещением в области ТЭК. «Тюменский государственный университет предлагает технологии для тюменского завода „Нефтесервис“, который занимается созданием и производством специализированных материалов для строительства скважин. ТюмГУ совместно с компанией „Нефтесервис“ приступил к исследованиям, цель которых — создание продукта, способного повысить эффективность процесса бурения скважин», — указано на официальном сайте ТюмГУ. Ученые, в частности, разрабатывают продукты для цементных растворов, способные заменить аналоги зарубежных компаний, ушедших с российского рынка на фоне международных санкций. Технологии основаны на принципах «зеленой» химии. В Тюменском государственном университете считают, что результаты научной работы положительно повлияют на процесс нефтедобычи. Привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок — одна из трех ключевых задач Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Для ее достижения создаются кванториумы, в вузах открываются современные лаборатории, строятся кампусы, увеличивается количество бюджетных мест.