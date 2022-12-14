Тюменские ученые помогут с импортозамещением в нефтедобыче

В разработке технологий для сферы ТЭК принимают участие студенты ТюмГУ Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Тюменский государственный университет работает над созданием технологий, способных повысить эффективность процесса бурения скважин. Информация об этом указана на официальном сайте вуза. Исследования ТюмГУ должны помочь с импортозамещением в области ТЭК.

«Тюменский государственный университет предлагает технологии для тюменского завода „Нефтесервис“, который занимается созданием и производством специализированных материалов для строительства скважин. ТюмГУ совместно с компанией „Нефтесервис“ приступил к исследованиям, цель которых — создание продукта, способного повысить эффективность процесса бурения скважин», — указано на официальном сайте ТюмГУ.

Ученые, в частности, разрабатывают продукты для цементных растворов, способные заменить аналоги зарубежных компаний, ушедших с российского рынка на фоне международных санкций. Технологии основаны на принципах «зеленой» химии. В Тюменском государственном университете считают, что результаты научной работы положительно повлияют на процесс нефтедобычи.

Привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок — одна из трех ключевых задач Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Для ее достижения создаются кванториумы, в вузах открываются современные лаборатории, строятся кампусы, увеличивается количество бюджетных мест.