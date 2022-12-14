Свердловскому депутату-оппозиционеру вынесли приговор за мошенничество

Депутат Алапаевска Андрей Дедюхин получил штраф в 400 тысяч рублей

15 декабря 2022 в 18:30 Размер текста - 17 +

Приговор вынесен в Алапаевском городском суде Фото: Денис Моргунов © URA.RU Депутат Алапаевской гордумы (Свердловская область) Андрей Дедюхин, находившийся в оппозиции к мэру города, получил штраф в 400 тысяч рублей за мошенничество вокруг строительства водопровода. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Андрею Дедюхину назначили штраф в 400 тысяч рублей. Он избежал лишения свободы», — рассказал собеседник агентства. По версии следствия, депутат требовал деньги у технического директора местного предприятия, чтобы снизить тому сумму иска за неустойку при строительстве водопровода почти на 15 миллионов. Дедюхина поймали силовики из алапаевского отделения свердловского УФСБ в момент, когда он получал деньги от директора предприятия. Силовики областного СУ Следственного комитета РФ возбуждали дело о мошенничестве. URA.RU обратилось в пресс-службу Алапаевского городского суда. Там не ответили на звонок корреспондента, но данные из картотеки суда подтверждают информацию о приговоре. Дедюхин вел оппозиционную деятельность, направленную против мэра. Он сообщал, что не пойдет на заседание гордумы, на котором будут назначаться выборы муниципальных депутатов, однако позднее отказался участвовать в протесте.

Депутат Алапаевской гордумы (Свердловская область) Андрей Дедюхин, находившийся в оппозиции к мэру города, получил штраф в 400 тысяч рублей за мошенничество вокруг строительства водопровода. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Андрею Дедюхину назначили штраф в 400 тысяч рублей. Он избежал лишения свободы», — рассказал собеседник агентства. По версии следствия, депутат требовал деньги у технического директора местного предприятия, чтобы снизить тому сумму иска за неустойку при строительстве водопровода почти на 15 миллионов. Дедюхина поймали силовики из алапаевского отделения свердловского УФСБ в момент, когда он получал деньги от директора предприятия. Силовики областного СУ Следственного комитета РФ возбуждали дело о мошенничестве. URA.RU обратилось в пресс-службу Алапаевского городского суда. Там не ответили на звонок корреспондента, но данные из картотеки суда подтверждают информацию о приговоре. Дедюхин вел оппозиционную деятельность, направленную против мэра. Он сообщал, что не пойдет на заседание гордумы, на котором будут назначаться выборы муниципальных депутатов, однако позднее отказался участвовать в протесте.