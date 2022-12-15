15 декабря 2022

В Тюменской области скончался театральный режиссер

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, гвоздики, цветы
Валерий Медведев скончался 16 декабря Фото:

Скончался главный режиссер Тобольского драматического театра имени П. П. Ершова Валерий Медведев. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Умер главный режиссер тобольского театра», — сообщает источник. Подробности смерти Валерия Медведева выясняются.

Валерий Медведев более 20 лет прослужил в тобольском драмтеатре. За вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу режиссер был отмечен благодарностью министра культуры РФ.

В Тюменское концертно-театральное объединение направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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Скончался главный режиссер Тобольского драматического театра имени П. П. Ершова Валерий Медведев. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Умер главный режиссер тобольского театра», — сообщает источник. Подробности смерти Валерия Медведева выясняются. Валерий Медведев более 20 лет прослужил в тобольском драмтеатре. За вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу режиссер был отмечен благодарностью министра культуры РФ. В Тюменское концертно-театральное объединение направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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