В Тюменской области скончался театральный режиссер

Валерий Медведев скончался 16 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Скончался главный режиссер Тобольского драматического театра имени П. П. Ершова Валерий Медведев. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Умер главный режиссер тобольского театра», — сообщает источник. Подробности смерти Валерия Медведева выясняются.

Валерий Медведев более 20 лет прослужил в тобольском драмтеатре. За вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу режиссер был отмечен благодарностью министра культуры РФ.

В Тюменское концертно-театральное объединение направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.