16 декабря 2022

В Екатеринбурге экстренно задержали рейс в Таджикистан на девять часов. Скрин

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, кольцово, самолет, airbus321, аэрбас321
Рейс «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Худжанд перенесен на девять часов Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейс в Худжанд (Таджикистан) на девять часов. Информация об этом опубликована на сайте аэропорта Кольцово.

Рейс U6-2955 по маршруту Екатеринбург — Худжанд перенесен на девять часов следует из информации указанной в онлайн-табло аэропорта Кольцово. Ранее планировалось, что самолет вылетит в 0:05, теперь вылет назначен на 9:20.

О причинах задержки рейса на данный момент не сообщается. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Душанбе (Таджикистан) на 10 часов задержали рейс U6-2954, который должен был прилететь в Екатеринбург 14 декабря в 23:30. Задержка была связана с плохими метеоусловиями в столице Таджикистана.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейс в Худжанд (Таджикистан) на девять часов. Информация об этом опубликована на сайте аэропорта Кольцово. Рейс U6-2955 по маршруту Екатеринбург — Худжанд перенесен на девять часов следует из информации указанной в онлайн-табло аэропорта Кольцово. Ранее планировалось, что самолет вылетит в 0:05, теперь вылет назначен на 9:20. О причинах задержки рейса на данный момент не сообщается. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Душанбе (Таджикистан) на 10 часов задержали рейс U6-2954, который должен был прилететь в Екатеринбург 14 декабря в 23:30. Задержка была связана с плохими метеоусловиями в столице Таджикистана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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