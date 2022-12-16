Рейс «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Худжанд перенесен на девять часов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейс в Худжанд (Таджикистан) на девять часов. Информация об этом опубликована на сайте аэропорта Кольцово.

Рейс U6-2955 по маршруту Екатеринбург — Худжанд перенесен на девять часов следует из информации указанной в онлайн-табло аэропорта Кольцово. Ранее планировалось, что самолет вылетит в 0:05, теперь вылет назначен на 9:20.

О причинах задержки рейса на данный момент не сообщается. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Душанбе (Таджикистан) на 10 часов задержали рейс U6-2954, который должен был прилететь в Екатеринбург 14 декабря в 23:30. Задержка была связана с плохими метеоусловиями в столице Таджикистана.