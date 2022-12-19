19 декабря 2022

Пермякам предлагают в новогодние праздники автобусный тур в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Каток на Красной площади. Москва, автобус, здание фсб, вечерняя москва, кгб
В Москве экскурсии и прогулки будут длиться три дня Фото:

Пермякам предложили провести январские каникулы в поездке — посетить новогоднюю Москву. Пермская туркомпания «Олимп» набирает группу на автобусный тур.

«Приглашаем в тур на комфортабельном автобусе туристического класса в столицу нашей необъятной Родины — Москву! Даты тура: с 6 января по 10 января 2023 года», — указано в посте на странице агентства в соцсети «ВКонтакте».

В стоимость тура входит проживание в четырехзвездочной гостинице (две ночи), автобусный проезд Пермь — Москва — Пермь, завтраки в формате «шведский стол» в гостинице, один обед в Москве и экскурсионное обслуживание. Стоимость тура — 13 400 рублей на человека.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяки могут на Новый год съездить в Дагестан. И тоже — на автобусе.

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Пермякам предложили провести январские каникулы в поездке — посетить новогоднюю Москву. Пермская туркомпания «Олимп» набирает группу на автобусный тур. «Приглашаем в тур на комфортабельном автобусе туристического класса в столицу нашей необъятной Родины — Москву! Даты тура: с 6 января по 10 января 2023 года», — указано в посте на странице агентства в соцсети «ВКонтакте». В стоимость тура входит проживание в четырехзвездочной гостинице (две ночи), автобусный проезд Пермь — Москва — Пермь, завтраки в формате «шведский стол» в гостинице, один обед в Москве и экскурсионное обслуживание. Стоимость тура — 13 400 рублей на человека. Ранее URA.RU сообщало, что пермяки могут на Новый год съездить в Дагестан. И тоже — на автобусе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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