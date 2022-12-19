Пермякам предлагают в новогодние праздники автобусный тур в Москву

20 декабря 2022 в 13:45 Размер текста - 17 +

В Москве экскурсии и прогулки будут длиться три дня Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пермякам предложили провести январские каникулы в поездке — посетить новогоднюю Москву. Пермская туркомпания «Олимп» набирает группу на автобусный тур. «Приглашаем в тур на комфортабельном автобусе туристического класса в столицу нашей необъятной Родины — Москву! Даты тура: с 6 января по 10 января 2023 года», — указано в посте на странице агентства в соцсети «ВКонтакте». В стоимость тура входит проживание в четырехзвездочной гостинице (две ночи), автобусный проезд Пермь — Москва — Пермь, завтраки в формате «шведский стол» в гостинице, один обед в Москве и экскурсионное обслуживание. Стоимость тура — 13 400 рублей на человека. Ранее URA.RU сообщало, что пермяки могут на Новый год съездить в Дагестан. И тоже — на автобусе.

Пермякам предложили провести январские каникулы в поездке — посетить новогоднюю Москву. Пермская туркомпания «Олимп» набирает группу на автобусный тур. «Приглашаем в тур на комфортабельном автобусе туристического класса в столицу нашей необъятной Родины — Москву! Даты тура: с 6 января по 10 января 2023 года», — указано в посте на странице агентства в соцсети «ВКонтакте». В стоимость тура входит проживание в четырехзвездочной гостинице (две ночи), автобусный проезд Пермь — Москва — Пермь, завтраки в формате «шведский стол» в гостинице, один обед в Москве и экскурсионное обслуживание. Стоимость тура — 13 400 рублей на человека. Ранее URA.RU сообщало, что пермяки могут на Новый год съездить в Дагестан. И тоже — на автобусе.