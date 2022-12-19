В Пермском крае для детей бойцов СВО проведут спецелку

В Пермском крае отдельный новогодний праздник пройдет для детей, чьи отцы проходят службу в зоне спецоперации. Елку организуют для жителей севера региона — в Соликамске соберутся ребята из Березников, Чердыни и Красновишерска.
«Народный фронт организует благотворительную новогоднюю Елку для детей мобилизованных, добровольцев, кадровых военных в зоне СВО из Соликамска, Чердыни, Красновишерска и Березников. Приглашенные увидят балет „Щелкунчик“, в котором задействовано более 100 юных артистов», — сообщает в соцсетях телеканал «СольТВ».
«Щелкунчика» на суд зрителя представит хореографическая студия «Вдохновение» пермской гимназии им. Дягилева. На празднике также пройдут мастер-классы по изготовлению новогодних подарков, которые дети смогут отправить военным.
Спецоперация на территории ЛДНР и Украины проходит с февраля. Главной ее задачей президент России Владимир Путин называл защиту мирного населения Донбасса от киевской агрессии.
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