19 декабря 2022

В Пермском крае для детей бойцов СВО проведут спецелку

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Дегустация игристого вина в энотеке
У детей военных будет своя елка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Пермском крае отдельный новогодний праздник пройдет для детей, чьи отцы проходят службу в зоне спецоперации. Елку организуют для жителей севера региона — в Соликамске соберутся ребята из Березников, Чердыни и Красновишерска.

«Народный фронт организует благотворительную новогоднюю Елку для детей мобилизованных, добровольцев, кадровых военных в зоне СВО из Соликамска, Чердыни, Красновишерска и Березников. Приглашенные увидят балет „Щелкунчик“, в котором задействовано более 100 юных артистов», — сообщает в соцсетях телеканал «СольТВ».

«Щелкунчика» на суд зрителя представит хореографическая студия «Вдохновение» пермской гимназии им. Дягилева. На празднике также пройдут мастер-классы по изготовлению новогодних подарков, которые дети смогут отправить военным.

Спецоперация на территории ЛДНР и Украины проходит с февраля. Главной ее задачей президент России Владимир Путин называл защиту мирного населения Донбасса от киевской агрессии.

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В Пермском крае отдельный новогодний праздник пройдет для детей, чьи отцы проходят службу в зоне спецоперации. Елку организуют для жителей севера региона — в Соликамске соберутся ребята из Березников, Чердыни и Красновишерска. «Народный фронт организует благотворительную новогоднюю Елку для детей мобилизованных, добровольцев, кадровых военных в зоне СВО из Соликамска, Чердыни, Красновишерска и Березников. Приглашенные увидят балет „Щелкунчик“, в котором задействовано более 100 юных артистов», — сообщает в соцсетях телеканал «СольТВ». «Щелкунчика» на суд зрителя представит хореографическая студия «Вдохновение» пермской гимназии им. Дягилева. На празднике также пройдут мастер-классы по изготовлению новогодних подарков, которые дети смогут отправить военным. Спецоперация на территории ЛДНР и Украины проходит с февраля. Главной ее задачей президент России Владимир Путин называл защиту мирного населения Донбасса от киевской агрессии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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