В Пермском крае для детей бойцов СВО проведут спецелку

20 декабря 2022 в 14:57 Размер текста - 17 +

У детей военных будет своя елка Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Пермском крае отдельный новогодний праздник пройдет для детей, чьи отцы проходят службу в зоне спецоперации. Елку организуют для жителей севера региона — в Соликамске соберутся ребята из Березников, Чердыни и Красновишерска. «Народный фронт организует благотворительную новогоднюю Елку для детей мобилизованных, добровольцев, кадровых военных в зоне СВО из Соликамска, Чердыни, Красновишерска и Березников. Приглашенные увидят балет „Щелкунчик“, в котором задействовано более 100 юных артистов», — сообщает в соцсетях телеканал «СольТВ». «Щелкунчика» на суд зрителя представит хореографическая студия «Вдохновение» пермской гимназии им. Дягилева. На празднике также пройдут мастер-классы по изготовлению новогодних подарков, которые дети смогут отправить военным. Спецоперация на территории ЛДНР и Украины проходит с февраля. Главной ее задачей президент России Владимир Путин называл защиту мирного населения Донбасса от киевской агрессии.

В Пермском крае отдельный новогодний праздник пройдет для детей, чьи отцы проходят службу в зоне спецоперации. Елку организуют для жителей севера региона — в Соликамске соберутся ребята из Березников, Чердыни и Красновишерска. «Народный фронт организует благотворительную новогоднюю Елку для детей мобилизованных, добровольцев, кадровых военных в зоне СВО из Соликамска, Чердыни, Красновишерска и Березников. Приглашенные увидят балет „Щелкунчик“, в котором задействовано более 100 юных артистов», — сообщает в соцсетях телеканал «СольТВ». «Щелкунчика» на суд зрителя представит хореографическая студия «Вдохновение» пермской гимназии им. Дягилева. На празднике также пройдут мастер-классы по изготовлению новогодних подарков, которые дети смогут отправить военным. Спецоперация на территории ЛДНР и Украины проходит с февраля. Главной ее задачей президент России Владимир Путин называл защиту мирного населения Донбасса от киевской агрессии.