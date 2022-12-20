Уроженец Заречного городского округа погиб на СВО (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Заречного (Свердловская область) Аркадий Ланских. У него остались мама и сестра. Информация об этом появилась в telegram-канале администрации городского округа.

«12 декабря при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик погиб зареченец Аркадий Ланских. Солдат ушел на фронт добровольцем в ноябре. Служил по контракту в мотострелковых войсках в звании сержанта. Посмертно представлен к награждению орденом Мужества», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что Минобороны РФ наградило свердловчан за успехи в СВО. Российские военнослужащие смогли нанести на заданном направлении огневое поражение противнику.