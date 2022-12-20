Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Заречного (Свердловская область) Аркадий Ланских. У него остались мама и сестра. Информация об этом появилась в telegram-канале администрации городского округа.
«12 декабря при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик погиб зареченец Аркадий Ланских. Солдат ушел на фронт добровольцем в ноябре. Служил по контракту в мотострелковых войсках в звании сержанта. Посмертно представлен к награждению орденом Мужества», — сказано в сообщении.
Аркадий Ланских ушел на фронт добровольцем в ноябре
Фото: telegram-канал администрации городского округа Заречный Свердловской области
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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Заречного (Свердловская область) Аркадий Ланских. У него остались мама и сестра. Информация об этом появилась в telegram-канале администрации городского округа. «12 декабря при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик погиб зареченец Аркадий Ланских. Солдат ушел на фронт добровольцем в ноябре. Служил по контракту в мотострелковых войсках в звании сержанта. Посмертно представлен к награждению орденом Мужества», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что Минобороны РФ наградило свердловчан за успехи в СВО. Российские военнослужащие смогли нанести на заданном направлении огневое поражение противнику.