Пушилин доложил Путину о главной проблеме ДНР

Пушилин рассказал Путину о проблемах с водоснабжением в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Донецкой народной республике (ДНР) остро стоит проблема с водоснабжением. В крупных городах вода подается несколько часов в сутки. Вместе с этим, к большим потерям воды приводит изношенность сетей. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил врио главы ДНР Денис Пушилин на встрече в Кремле.
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