20 декабря 2022

Пушилин доложил Путину о главной проблеме ДНР

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Оглашение результатов после подсчета голосов на референдуме о вхождении ЛДНР, Запорожья, Херсона в состав РФ. Донецк, референдум, пушилин
Пушилин рассказал Путину о проблемах с водоснабжением в ДНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Донецкой народной республике (ДНР) остро стоит проблема с водоснабжением. В крупных городах вода подается несколько часов в сутки. Вместе с этим, к большим потерям воды приводит изношенность сетей. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил врио главы ДНР Денис Пушилин на встрече в Кремле.

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В Донецкой народной республике (ДНР) остро стоит проблема с водоснабжением. В крупных городах вода подается несколько часов в сутки. Вместе с этим, к большим потерям воды приводит изношенность сетей. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил врио главы ДНР Денис Пушилин на встрече в Кремле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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