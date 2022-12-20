20 декабря 2022

Екатеринбургский разведчик назвал важное оборудование для каждого солдата на спецоперации

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Встреча командования ЦВО с ветеранами ВС РФ в ОДО. Екатеринбург, армия, тепловизор, приборы, высокие технологии
Разведчик назвал важное оборудование для темного и светлого времени суток Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Екатеринбургский разведчик Иван Парядин назвал тепловизионные прицелы особо важными в зоне спецоперации. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU.

«На фронте крайне важно, чтобы все бойцы максимально были оснащены тепловизионными прицелами. Все наши поверженные цели за месяц мы добыли с помощью тепловизоров. Когда я первый раз привез оборудование нашим бойцам процесс тронулся. Мы вчетвером пресекли передвижение противника», — поделился с URA.RU Иван Парядин.

По его словам, оборудование работает отлично, как в темное время суток, так и в светлое. «Бывало, что противник без тепловизионных прицелов проходил мимо и не замечал нас в 20-50 метрах», — добавил разведчик.

Ранее агентство сообщало, что жители Ирбита отправили тепловизоры участникам СВО. На оборудование горожане потратили сотни тысяч рублей.

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Екатеринбургский разведчик Иван Парядин назвал тепловизионные прицелы особо важными в зоне спецоперации. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU. «На фронте крайне важно, чтобы все бойцы максимально были оснащены тепловизионными прицелами. Все наши поверженные цели за месяц мы добыли с помощью тепловизоров. Когда я первый раз привез оборудование нашим бойцам процесс тронулся. Мы вчетвером пресекли передвижение противника», — поделился с URA.RU Иван Парядин. По его словам, оборудование работает отлично, как в темное время суток, так и в светлое. «Бывало, что противник без тепловизионных прицелов проходил мимо и не замечал нас в 20-50 метрах», — добавил разведчик. Ранее агентство сообщало, что жители Ирбита отправили тепловизоры участникам СВО. На оборудование горожане потратили сотни тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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