Екатеринбургский разведчик назвал важное оборудование для каждого солдата на спецоперации

Разведчик назвал важное оборудование для темного и светлого времени суток Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Екатеринбургский разведчик Иван Парядин назвал тепловизионные прицелы особо важными в зоне спецоперации. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU.

«На фронте крайне важно, чтобы все бойцы максимально были оснащены тепловизионными прицелами. Все наши поверженные цели за месяц мы добыли с помощью тепловизоров. Когда я первый раз привез оборудование нашим бойцам процесс тронулся. Мы вчетвером пресекли передвижение противника», — поделился с URA.RU Иван Парядин.

По его словам, оборудование работает отлично, как в темное время суток, так и в светлое. «Бывало, что противник без тепловизионных прицелов проходил мимо и не замечал нас в 20-50 метрах», — добавил разведчик.

Ранее агентство сообщало, что жители Ирбита отправили тепловизоры участникам СВО. На оборудование горожане потратили сотни тысяч рублей.