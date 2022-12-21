Матвиенко назвала неожиданный статус России

Спикер Совфеда Матвиенко заявила, что Россия является частью Европы
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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, матвиенко валентина
Матвиенко назвала Россию частью Европы Фото:

В Совфеде считают, что Россия является частью Европы. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Россия была, есть и останется частью Европы, и никто это не может отрицать», — сказала Матвиенко, ее слова приводят РИА Новости. Она также подчеркнула, что Россия никогда не отказывалась от сотрудничества с другими государствами, не только с Европой, но и с Азией, Латинской Америкой и африканскими государствами.

Ранее URA.RU рассказывало о сотрудничестве России с другими государствами. Индия продолжает закупать российскую нефть. Также Россия продолжает взаимоотношения с Турцией.

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В Совфеде считают, что Россия является частью Европы. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Россия была, есть и останется частью Европы, и никто это не может отрицать», — сказала Матвиенко, ее слова приводят РИА Новости. Она также подчеркнула, что Россия никогда не отказывалась от сотрудничества с другими государствами, не только с Европой, но и с Азией, Латинской Америкой и африканскими государствами. Ранее URA.RU рассказывало о сотрудничестве России с другими государствами. Индия продолжает закупать российскую нефть. Также Россия продолжает взаимоотношения с Турцией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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