Матвиенко назвала неожиданный статус России

Матвиенко назвала Россию частью Европы
В Совфеде считают, что Россия является частью Европы. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Россия была, есть и останется частью Европы, и никто это не может отрицать», — сказала Матвиенко, ее слова приводят РИА Новости. Она также подчеркнула, что Россия никогда не отказывалась от сотрудничества с другими государствами, не только с Европой, но и с Азией, Латинской Америкой и африканскими государствами.
Ранее URA.RU рассказывало о сотрудничестве России с другими государствами. Индия продолжает закупать российскую нефть. Также Россия продолжает взаимоотношения с Турцией.
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