Эрдоган разозлил НАТО из-за партнерства с Путиным

Глава Турции Реджеп Эрдоган разозлил партнеров из НАТО из-за своих отношений с Россией. Об этом пишет News About Turkey.
«Турция делает достаточно, чтобы оставаться в хороших отношениях с обеими сторонами, и недостаточно, чтобы перейти какие-либо красные линии. <…> В последние годы Эрдоган разозлил союзников по НАТО, укрепив военные связи с Россией», — пишет СМИ, ссылаясь на слова западного чиновника.
Авторы уточняют, что на Западе недовольны тем, что Турция старается учитывать, в первую очередь, только собственные интересы. И при этом Эрдоган не ставит в расчет интересы Запада. По словам бывшего посла США в Турции Джеймса Джеффри, в интересах турецкой стороны не отворачиваться от стран НАТО.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что у Турции и России есть разногласия на фоне конфликта в Сирии. Он уточнил, что их можно решить дипломатическим путем, пишет «Национальная служба новостей».
США и другие страны Запада ополчились против России после начала спецоперации на Украине. Тем не менее Турция считается союзником России. Например, президент России Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили перспективы газового хаба в Турции, пишет Life. Также турецкий глава поблагодарил российского президента за его позицию по зерновой сделке.
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Глава Турции Реджеп Эрдоган разозлил партнеров из НАТО из-за своих отношений с Россией. Об этом пишет News About Turkey. «Турция делает достаточно, чтобы оставаться в хороших отношениях с обеими сторонами, и недостаточно, чтобы перейти какие-либо красные линии. <…> В последние годы Эрдоган разозлил союзников по НАТО, укрепив военные связи с Россией», — пишет СМИ, ссылаясь на слова западного чиновника. Авторы уточняют, что на Западе недовольны тем, что Турция старается учитывать, в первую очередь, только собственные интересы. И при этом Эрдоган не ставит в расчет интересы Запада. По словам бывшего посла США в Турции Джеймса Джеффри, в интересах турецкой стороны не отворачиваться от стран НАТО. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что у Турции и России есть разногласия на фоне конфликта в Сирии. Он уточнил, что их можно решить дипломатическим путем, пишет «Национальная служба новостей». США и другие страны Запада ополчились против России после начала спецоперации на Украине. Тем не менее Турция считается союзником России. Например, президент России Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили перспективы газового хаба в Турции, пишет Life. Также турецкий глава поблагодарил российского президента за его позицию по зерновой сделке.