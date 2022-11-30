Эрдоган разозлил НАТО из-за партнерства с Путиным

30 ноября 2022 в 10:53 Размер текста - 17 +

На Западе недовольны отношениями между Владимиром Путиным и Реджеп Эрдоганом, пишет News About Turkey Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Глава Турции Реджеп Эрдоган разозлил партнеров из НАТО из-за своих отношений с Россией. Об этом пишет News About Turkey. «Турция делает достаточно, чтобы оставаться в хороших отношениях с обеими сторонами, и недостаточно, чтобы перейти какие-либо красные линии. <…> В последние годы Эрдоган разозлил союзников по НАТО, укрепив военные связи с Россией», — пишет СМИ, ссылаясь на слова западного чиновника. Авторы уточняют, что на Западе недовольны тем, что Турция старается учитывать, в первую очередь, только собственные интересы. И при этом Эрдоган не ставит в расчет интересы Запада. По словам бывшего посла США в Турции Джеймса Джеффри, в интересах турецкой стороны не отворачиваться от стран НАТО. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что у Турции и России есть разногласия на фоне конфликта в Сирии. Он уточнил, что их можно решить дипломатическим путем, пишет «Национальная служба новостей». США и другие страны Запада ополчились против России после начала спецоперации на Украине. Тем не менее Турция считается союзником России. Например, президент России Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили перспективы газового хаба в Турции, пишет Life . Также турецкий глава поблагодарил российского президента за его позицию по зерновой сделке.

Глава Турции Реджеп Эрдоган разозлил партнеров из НАТО из-за своих отношений с Россией. Об этом пишет News About Turkey. «Турция делает достаточно, чтобы оставаться в хороших отношениях с обеими сторонами, и недостаточно, чтобы перейти какие-либо красные линии. <…> В последние годы Эрдоган разозлил союзников по НАТО, укрепив военные связи с Россией», — пишет СМИ, ссылаясь на слова западного чиновника. Авторы уточняют, что на Западе недовольны тем, что Турция старается учитывать, в первую очередь, только собственные интересы. И при этом Эрдоган не ставит в расчет интересы Запада. По словам бывшего посла США в Турции Джеймса Джеффри, в интересах турецкой стороны не отворачиваться от стран НАТО. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что у Турции и России есть разногласия на фоне конфликта в Сирии. Он уточнил, что их можно решить дипломатическим путем, пишет «Национальная служба новостей». США и другие страны Запада ополчились против России после начала спецоперации на Украине. Тем не менее Турция считается союзником России. Например, президент России Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили перспективы газового хаба в Турции, пишет Life. Также турецкий глава поблагодарил российского президента за его позицию по зерновой сделке.