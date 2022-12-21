На берегу озера появятся спортивные объекты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на берегу озера Смолино построят новый детский центр, спортивный комплекс с бассейном и магазин. Также в рамках проекта будет благоустроена набережная озера, сообщается в постановлении на сайте мэрии.

«Утвердить документацию по планировке территории в границах улицы Новороссийской, западной границы территориальной зоны, берега озера Смолино, восточной границы территориальной зоны в Ленинском районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — говорится в документации.

Проект был разработан ООО «Архивариус» по заказу Управления по архитектурно-градостроительному проектированию города Челябинска. Согласно документации, площадь детского центра составит 2 тысячи 38 квадратных метров, спортивного центра с бассейном — 1 тысячу 700 квадратных метров, магазина — 272 квадратных метра. Кроме того, по улице Новороссийской у озера Смолино появится автостоянка на 98 машиномест.

На берегу обустроят места для отдыха у воды, сделают прогулочные и велосипедные дорожки, проведут системы уличного освещения и построят нестационарные сооружения, установят станции сотовой связи. Также будет проведено берегоукрепление набережной.

Ранее Мэрия Челябинска разрешила строить новый спорткомплекс с лыжероллерной трассой. ФОК площадью 7 тысяч 383 квадратных метра появится в Центральном районе города у Карпового пруда.