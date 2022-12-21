Пермяки пожаловались на новое оборудование в больнице

Пермский минздрав поставит новый аппарат в Александровск Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Александровскую больницу Пермского края привезли новый рентген-аппарат, который не могут подключить. Информация об этом появилась в группе «Подслушано Александровск» в соцсети «ВКонтакте».

«Есть две новости. Начнем с хорошей: в поликлинику привезли новый рентген-аппарат. Вторая — плохая: его не могут подключить», — пишет автор.

Местные жители в комментариях к посту не удивились этому: «Вообще не удивительно. Даже если каким-то чудом его подключат, нет специалиста, кто будет рентген делать», — пишет Наталья Козлова. И даже предположили, что аппарат может быть опасен: «Может, опасаются в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, может, этот аппарат опасен и не соответствует нормам», — комментирует подписчица Светлана Фадеева.

В пресс-службе краевого минздрава URA.RU пояснили, что речь идет о флюорографе, и в больницу он поступит после 22 декабря. «Помещение для его размещения и введения в эксплуатацию уже готово. В настоящее время, КБ им. Е.А. Вагнера ожидает поставки оборудования», — прокомментировали в минздраве.

Ранее URA.RU писало о том, что в Бардымскую больницу поступили пять новых аппаратов УЗИ. Общая стоимость оборудования обошлась краевым властям почти в 33 млн рублей.