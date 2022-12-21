В Екатеринбурге в ДТП попали шесть машин

Авария произошла на перекрестке улиц Вильгельма де Генина и Краснолесья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Академическом районе Екатеринбурга произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях.

«ДТП на перекрестке улиц Вильгельма де Генина и Краснолесья. Столкнулись шесть автомобилей, из трех рядов сейчас свободен только один», — рассказали очевидцы на сервисе «Яндекс. Карты».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на перекрестке улиц Токарей — Крауля столкнулись восемь автомобилей. В результате аварий люди не пострадали.