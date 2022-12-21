21 декабря 2022

В Екатеринбурге в ДТП попали шесть машин

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла на перекрестке улиц Вильгельма де Генина и Краснолесья Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях.

«ДТП на перекрестке улиц Вильгельма де Генина и Краснолесья. Столкнулись шесть автомобилей, из трех рядов сейчас свободен только один», — рассказали очевидцы на сервисе «Яндекс. Карты».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на перекрестке улиц Токарей — Крауля столкнулись восемь автомобилей. В результате аварий люди не пострадали.

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В Академическом районе Екатеринбурга произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях. «ДТП на перекрестке улиц Вильгельма де Генина и Краснолесья. Столкнулись шесть автомобилей, из трех рядов сейчас свободен только один», — рассказали очевидцы на сервисе «Яндекс. Карты». Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на перекрестке улиц Токарей — Крауля столкнулись восемь автомобилей. В результате аварий люди не пострадали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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