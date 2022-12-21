Пьяного екатеринбуржца, устроившего массовое ДТП, ждет суд

За повторное вождение в нетрезвом виде екатеринбуржца, устроившего массовое ДТП, ждет лишение прав в суде Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пьяного 29-летнего екатеринбуржца, устроившего массовое ДТП из шести автомобилей на улице Краснолесья, ждет повторное лишение прав в суде и штраф. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель Volkswagen Passat ехал по улице Краснолесья и врезался в Land Cruiser, от удара иномарка по цепочке врезалась в Renault Logan, Volkswagen Passat, KIA Rio и Ford Focus. Устроивший ДТП водитель, пройдя медицинское освидетельствование, оказался пьян. Ранее он уже был лишен водительских прав, теперь его ждет повторное лишение прав в суде и административный штраф», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла 21 декабря в 19:15 в Академическом районе возле дома на улице Краснолесья, 125. В результате ДТП пострадала одна из водителей иномарок, в которые врезались по цепочке. Девушку доставили в больницу с компрессионным переломом позвоночника и ушибом мягких тканей ног. «Госавтоинспекция напоминает, что вождение в нетрезвом виде приводит к печальным, зачастую непоправимым последствиям и призывает отказаться от употребления спиртных напитков при управлении транспортным средством», — добавили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.