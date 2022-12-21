21 декабря 2022

В Екатеринбурге эвакуировали людей из метро. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Метрополитен, уралмаш, метро, метрополитен
Спасатели устроили тренировку на станции метро «Уралмаш» Фото:

В Екатеринбурге на станции метро «Уралмаш» эвакуировали людей из-за учебной пожарной тревоги. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель МЧС России по Свердловской области Вячеслав Хрулев.

«Проведены пожарно-тактические учения на станции метро „Уралмаш“. По тактическому замыслу, произошло возгорание во время перегона в подвижном составе. Машинист дотащил состав до станции метро, после чего приступили к эвакуации», — сообщил Вячеслав Хрулев.

Учебная тревога прошла ночью 22 декабря. Для отработки заданий привлекалось 25 спасателей и шесть пожарных машин. «Цель учений полностью достигнута», — подытожил представитель МЧС России по Свердловской области.

Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском метрополитене экстренно закрывали станции «Чкаловская» и «Ботаническая». На платформах найдены подозрительная сумка и рюкзак. Спустя время станции открыли, в рюкзаках сыщики нашли спортивный костюм-кимоно, учебник по шахматам и другие личные вещи.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Будьте в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и Свердловской области - читайте канал Екатское чтиво.

В Екатеринбурге на станции метро «Уралмаш» эвакуировали людей из-за учебной пожарной тревоги. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель МЧС России по Свердловской области Вячеслав Хрулев. «Проведены пожарно-тактические учения на станции метро „Уралмаш“. По тактическому замыслу, произошло возгорание во время перегона в подвижном составе. Машинист дотащил состав до станции метро, после чего приступили к эвакуации», — сообщил Вячеслав Хрулев. Учебная тревога прошла ночью 22 декабря. Для отработки заданий привлекалось 25 спасателей и шесть пожарных машин. «Цель учений полностью достигнута», — подытожил представитель МЧС России по Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском метрополитене экстренно закрывали станции «Чкаловская» и «Ботаническая». На платформах найдены подозрительная сумка и рюкзак. Спустя время станции открыли, в рюкзаках сыщики нашли спортивный костюм-кимоно, учебник по шахматам и другие личные вещи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...