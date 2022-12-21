Спасатели устроили тренировку на станции метро «Уралмаш» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге на станции метро «Уралмаш» эвакуировали людей из-за учебной пожарной тревоги. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель МЧС России по Свердловской области Вячеслав Хрулев.

«Проведены пожарно-тактические учения на станции метро „Уралмаш“. По тактическому замыслу, произошло возгорание во время перегона в подвижном составе. Машинист дотащил состав до станции метро, после чего приступили к эвакуации», — сообщил Вячеслав Хрулев.

Учебная тревога прошла ночью 22 декабря. Для отработки заданий привлекалось 25 спасателей и шесть пожарных машин. «Цель учений полностью достигнута», — подытожил представитель МЧС России по Свердловской области.

Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском метрополитене экстренно закрывали станции «Чкаловская» и «Ботаническая». На платформах найдены подозрительная сумка и рюкзак. Спустя время станции открыли, в рюкзаках сыщики нашли спортивный костюм-кимоно, учебник по шахматам и другие личные вещи.

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»