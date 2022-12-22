New York Times: Путин послал сигнал Западу по Украине

Президент России Владимир Путин дал сигнал Западу, что несмотря на масштаб поставок западного оружия Украине, Россия все равно полна решимости добиться всех своих целей. Об этом сообщает американская газета The New York Times.
«Путин стремился показать Западу, что Кремль по-прежнему полон решимости победить», — пишет газета. В материале подчеркивается, что такая решимость сохраняется у России на фоне масштаба поставок оружия украинским властям. При этом официальные российские лица четко дали понять своим западным коллегам, что они готовы пойти на переговоры об окончании конфликта на Украине, если они будут проходить с учетом интересов Москвы.
Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил, что решения Путина, принятые на заседании коллегии Минобороны РФ, помогут привести к важному этапу в спецоперации на Украине. Врио главы ДНР Денис Пушилин оказался поражен уровнем погруженности российского лидера в положение дел вокруг СВО, передает RT. Владимир Путин заявил, что у Запада присутствует многовековое желание «почикать» и раздробить Россию, сообщает «Национальная служба новостей».
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Президент России Владимир Путин дал сигнал Западу, что несмотря на масштаб поставок западного оружия Украине, Россия все равно полна решимости добиться всех своих целей. Об этом сообщает американская газета The New York Times. «Путин стремился показать Западу, что Кремль по-прежнему полон решимости победить», — пишет газета. В материале подчеркивается, что такая решимость сохраняется у России на фоне масштаба поставок оружия украинским властям. При этом официальные российские лица четко дали понять своим западным коллегам, что они готовы пойти на переговоры об окончании конфликта на Украине, если они будут проходить с учетом интересов Москвы. Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил, что решения Путина, принятые на заседании коллегии Минобороны РФ, помогут привести к важному этапу в спецоперации на Украине. Врио главы ДНР Денис Пушилин оказался поражен уровнем погруженности российского лидера в положение дел вокруг СВО, передает RT. Владимир Путин заявил, что у Запада присутствует многовековое желание «почикать» и раздробить Россию, сообщает «Национальная служба новостей».