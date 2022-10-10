Пермяков оштрафовали на десятки миллионов за неоплату парковок

За 2022 год пермяков оштрафовали на 80 млн рублей за неоплату парковок

11 октября 2022 в 13:39 Размер текста - 17 +

Платные парковки сейчас располагаются в Ленинском и Свердловском районах Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители и гости Перми с начала года были оштрафованы на 80 млн рублей за неоплату парковочных мест. Всего за данный период было выписано почти 60 тысяч штрафов. «В период с января по сентябрь текущего года за неоплату платных парковок пермяков оштрафовали на 80 млн рублей. Административная комиссия вынесла 58 тысяч постановлений по делам об административных правонарушениях», — сообщает Properm со ссылкой на Пермскую дирекцию дорожного движения. Размер штрафа за неоплату стоянки составляет 1 тысячу рублей, за повторное нарушение — 2 тысячи рублей. Сейчас платные парковки располагаются только в Свердловском и Ленинском районах. Стоимость за час — от 20 рублей. Летом на парковках в Перми начали устанавливать камеры, следящие за оплатой. От штрафов не поможет скрыться даже спрятанные номера на машине. В городе сейчас расширяется зона платной парковки. Это связано с дефицитом мест для машин.

Жители и гости Перми с начала года были оштрафованы на 80 млн рублей за неоплату парковочных мест. Всего за данный период было выписано почти 60 тысяч штрафов. «В период с января по сентябрь текущего года за неоплату платных парковок пермяков оштрафовали на 80 млн рублей. Административная комиссия вынесла 58 тысяч постановлений по делам об административных правонарушениях», — сообщает Properm со ссылкой на Пермскую дирекцию дорожного движения. Размер штрафа за неоплату стоянки составляет 1 тысячу рублей, за повторное нарушение — 2 тысячи рублей. Сейчас платные парковки располагаются только в Свердловском и Ленинском районах. Стоимость за час — от 20 рублей. Летом на парковках в Перми начали устанавливать камеры, следящие за оплатой. От штрафов не поможет скрыться даже спрятанные номера на машине. В городе сейчас расширяется зона платной парковки. Это связано с дефицитом мест для машин.