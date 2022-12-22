22 декабря 2022

Свердловский депутат Госдумы заявила, что весь мир должен равняться на Россию

Свердловский депутат ГД Жанна Рябцева: весь мир должен равняться на РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Жанна Рябцева считает Россию социальным государством Фото:

Россия является социальным государством, которому не нужно равняться на кого-то, наоборот всему миру можно и нужно равняться на нас. Такое заявление сделала депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева в своем telegram-канале, подводя итоги уходящего года.

«По итогам 2022 года можно с уверенностью сказать, что Россия — социальное государство. Здесь не нам надо равняться на кого-то, а всему миру можно и нужно равняться на нас», — заявила Рябцева.

Свое заявление Рябцева обосновала тем, что в РФ за 2022 год закрепили статус добровольческих формирований, добровольцам и мобилизованным гарантировали сохранение рабочих мест, ввели для них кредитные каникулы, выплаты на случай гибели или получения травмы. В стране, по словам Рябцевой, также активно строились и ремонтировались новые школы, дороги, больницы.

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Россия является социальным государством, которому не нужно равняться на кого-то, наоборот всему миру можно и нужно равняться на нас. Такое заявление сделала депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева в своем telegram-канале, подводя итоги уходящего года. «По итогам 2022 года можно с уверенностью сказать, что Россия — социальное государство. Здесь не нам надо равняться на кого-то, а всему миру можно и нужно равняться на нас», — заявила Рябцева. Свое заявление Рябцева обосновала тем, что в РФ за 2022 год закрепили статус добровольческих формирований, добровольцам и мобилизованным гарантировали сохранение рабочих мест, ввели для них кредитные каникулы, выплаты на случай гибели или получения травмы. В стране, по словам Рябцевой, также активно строились и ремонтировались новые школы, дороги, больницы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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