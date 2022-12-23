Путин едет в Тулу инспектировать производство для нужд СВО

Владимир Путин посетит Тулу в рамках рабочей встречи, сказал Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент РФ Влдаимир Путин поедет в Тулу с целью проинспектировать производство для нужд спецоперации, а также ознакомиться с ней. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Президент будет заниматься вопросами обеспечения потребностей ВС РФ, которые принимают участие в спецоперации. Потребностей, связанных с обеспечением военной техникой. Рабочая встреча состоится в Туле. Также он проведет совещание с руководителями организаций оборонного промышленного комплекса (ОПК)», — сказал Песков во время конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее сообщалось, что визит Путина в Нижний Тагил оказался под вопросом. Анонс ожидался 22 декабря.
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