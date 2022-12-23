Свердловский депутат объяснил ГУФСИН важность осужденных женщин на СВО

Свердловский депутат Вегнер: осужденные женщины должны выбирать, где искупать свой срок

Осужденные свердловчанки должны сами выбирать, где хотят искупить свой срок, считает Вячеслав Вегнер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Осужденные женщины, как мужчины, должны иметь право выбора, где искупать свой срок на спецоперации на Украине или в заключении. Об этом корреспонденту URA.RU заявил депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер.

«Да, на зоне они профессиональные швейки, однако до казенного дома, одна, например, знала запах войны, так как участник чеченской кампании. Еще есть повара, причем хорошие. И статьи мокрые у женщин. Главное же дать выбор — хотят шить в заключении ближайшие 15 лет, так пусть. Хотят искупить кровью — пусть искупают, как арестанты иного гендера, которым выбор дают. Остальное сексизм», — сообщил Вячеслав Вегнер.

Кроме этого, свердловский депутат пояснил, что у него уже есть несколько обращений от осужденных женщин. «Обычно мало кто из арестантов и арестанток обращается в тюремную администрацию. Такая практика на зоне. А вот к депутату обратиться вполне незападло. Начальники все правильно говорят — нет у них обращения», — рассказал Вячеслав Вегнер.

Ранее URA.RU сообщало, что Вегнер обратился к основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину с идеей отправить осужденных женщин, отбывающих наказание в ИК-6 Нижнего Тагила, отправить на спецоперацию. Пригожин поддержал идею депутат свердловского заксобрания.

Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.