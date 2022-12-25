Врач раскрыл, что делать при отеке и покраснении конечности

Гематолог Медведовская: при тромбозе требуется немедленная помощь

25 декабря 2022 в 18:40 Размер текста - 17 +

При тромбозе возникает боль в одной конечности Фото: Екатерина Сычкова Отеки конечностей и покраснения являются симптомами тромбоза, в таком случае нужно немедленно обратиться за помощью. Об этом сообщила врач гематологической службы ГКБ №52 Евгения Медведовская. «Чаще всего это отек одной конечности, боль и покраснение — это классическая триада симптомов тромбоза глубоких вен. Нужно в этот же день обратиться к врачу, вызвать скорую помощь, как можно быстрее начать терапию», — заявила Медведовская в эфире «Говорит Москва». По ее словам, причиной тромбоза может быть инфекционное заболевание или другая тяжело протекающая болезнь с лихорадкой. Причиной возникновения тромбов может быть сидячий образ жизни, работа на ногах или частые перелеты, сообщал главврач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов. По его словам, в последнее время случаи тромбоза участились из-за коронавируса. Если вовремя не обратиться в больницу при тромбозе, то возможен летальный исход, сообщил URA.RU врач-невролог Павел Хорошев.

Отеки конечностей и покраснения являются симптомами тромбоза, в таком случае нужно немедленно обратиться за помощью. Об этом сообщила врач гематологической службы ГКБ №52 Евгения Медведовская. «Чаще всего это отек одной конечности, боль и покраснение — это классическая триада симптомов тромбоза глубоких вен. Нужно в этот же день обратиться к врачу, вызвать скорую помощь, как можно быстрее начать терапию», — заявила Медведовская в эфире «Говорит Москва». По ее словам, причиной тромбоза может быть инфекционное заболевание или другая тяжело протекающая болезнь с лихорадкой. Причиной возникновения тромбов может быть сидячий образ жизни, работа на ногах или частые перелеты, сообщал главврач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов. По его словам, в последнее время случаи тромбоза участились из-за коронавируса. Если вовремя не обратиться в больницу при тромбозе, то возможен летальный исход, сообщил URA.RU врач-невролог Павел Хорошев.