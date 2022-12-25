25 декабря 2022

Свердловчанин погиб в ходе спецоперации на Украине

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У Александра остались две дочки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель поселка Логиново (Свердловская область) Александр Бухаров погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает администрация Белоярского городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Героически погиб Александр Викторович Бухаров, житель села Логиново, в результате осколочного ранения груди, полученного в ходе специальной военной операции», — рассказали в пресс-службе администрации. Мужчина погиб вблизи населенного пункта Кременная Луганской народной республики.

У Александра остались две дочери. Свои соболезнования родным выразили администрация Белоярского ГО и совет ветеранов Большебрусянской сельской управы. «Александр Викторович… оставил светлую память у всех, с кем дружил, работал, и тех, кто просто кто его знал», — сообщили представители городской администрации.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация Украины и защита республик Донбасса.

Фото:

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Житель поселка Логиново (Свердловская область) Александр Бухаров погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает администрация Белоярского городского округа в соцсети «ВКонтакте». «Героически погиб Александр Викторович Бухаров, житель села Логиново, в результате осколочного ранения груди, полученного в ходе специальной военной операции», — рассказали в пресс-службе администрации. Мужчина погиб вблизи населенного пункта Кременная Луганской народной республики. У Александра остались две дочери. Свои соболезнования родным выразили администрация Белоярского ГО и совет ветеранов Большебрусянской сельской управы. «Александр Викторович… оставил светлую память у всех, с кем дружил, работал, и тех, кто просто кто его знал», — сообщили представители городской администрации. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация Украины и защита республик Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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