Свердловчанин погиб в ходе спецоперации на Украине

У Александра остались две дочки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Житель поселка Логиново (Свердловская область) Александр Бухаров погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает администрация Белоярского городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Героически погиб Александр Викторович Бухаров, житель села Логиново, в результате осколочного ранения груди, полученного в ходе специальной военной операции», — рассказали в пресс-службе администрации. Мужчина погиб вблизи населенного пункта Кременная Луганской народной республики.

У Александра остались две дочери. Свои соболезнования родным выразили администрация Белоярского ГО и совет ветеранов Большебрусянской сельской управы. «Александр Викторович… оставил светлую память у всех, с кем дружил, работал, и тех, кто просто кто его знал», — сообщили представители городской администрации.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация Украины и защита республик Донбасса.